Brèves municipales: Rosemère

(C. D.) — Les élus de Rosemère ont tenu une première séance régulière en 2021, dans la soirée du lundi 18 janvier, et de façon virtuelle, bien entendu, en raison du confinement et du couvre-feu décrété dans le cadre de l’actuelle pandémie. Le maire Eric Westram en a profité pour offrir ses vœux du nouvel An à la population, souhaitant pour tous une bonne santé et «un retour à la réalité.»

Année électorale

On a peut-être tendance à l’oublier, 2021 sera une année électorale pour l’ensemble des municipalités du Québec. C’est le dimanche 7 novembre, en effet, que les citoyens seront appelés aux urnes et une citoyenne profitait de la période de questions pour savoir si une réflexion s’amorçait, à Rosemère, quant à la façon dont le scrutin se tiendrait (par la poste ou autrement), si la pandémie faisait toujours rage à ce moment-là. «On a bien hâte de savoir», a répondu le maire, signifiant par là que la décision reviendrait au gouvernement du Québec et qu’à ce jour, aucune annonce n’avait été faite en ce sens par le Directeur général des élections (DGE).

Bilan vert

À une question portant sur les investissements dans les infrastructures vertes, le maire Westram répondait en faisant le bilan de son administration en cette matière, pour la dernière année : plantation de 600 arbres dans la forêt du Sacré-Cœur, création de jardins communautaires à des fins récréatives et éducatives, processus visant l’acquisition d’un partie de la forêt du Grand Coteau (au moins 13 hectares), réparation de la passerelle du marécage Tylee (un règlement d’emprunt de 976 000 $ avait d’ailleurs été adopté à cette fin, en janvier 2020) et, à venir en 2021, un Plan de conservation et de mise en valeur de la foresterie urbaine.

Finances

Le conseil a enregistré le de dépôt la liste des déboursés, pour la période comprise entre le 14 décembre 2020 et le 10 janvier 2021, laquelle affiche un montant total de 4 072 799,49 $.

La Ville procèdera par ailleurs au versement de sa quote-part «provisoire» 2021 à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), au montant de 434 282 $. S’ajoute une somme de 2 964 $ dirigée vers le service d’appel 211, qui oriente vers les bons organismes les personnes en quête de ressources communautaires.

Règlements d’emprunt

En prévision de travaux pour la réfection du réseau pluvial de la rue de l’Érablière, les élus ont adopté le règlement 939, qui prévoit un emprunt de 3 306 000 $.

Un avis de motion a par ailleurs été déposé relativement à des travaux en immobilisation pour le programme de réfection des infrastructures (eau potable et usées, réfection du réseau routier) et la réfection du poste de pompage Nicholas-Manthet. Un emprunt de 4 100 000 $ est prévu.

Mois de l’Alzheimer

Le conseil a adopté une résolution d’appui à la Société Alzheimer des Laurentides, afin que janvier soit décrété mois de sensibilisation à cette maladie. Le maire Westram, qui a notamment vu sa mère en souffrir, a parlé de l’Alzheimer comme «l’une des maladies les plus méchantes et les plus injustes» qui soient.