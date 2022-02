Brasserie T! s’installera cette année à Sainte-Thérèse

Le paysage culinaire des Basses-Laurentides sera bonifié cette année avec l’arrivée de Brasserie T! à Sainte-Thérèse. L’ouverture du restaurant est prévue pour l’automne 2022 et prendra place au bâtiment BST2, sur le boulevard Curé Labelle.

Situé sur l’ancien site de la Brasserie Sainte-Thérèse, au nord de l’autoroute 640, BST2 est un immeuble commercial dont le concept est relié au domaine de l’immobilier. « La clientèle sera principalement composée de professionnels du monde de l’immobilier qui pourront profiter d’un espace commun collaboratif qui permettra à tous de se rencontrer et d’échanger autour d’un café ou parfois de relaxer avec un verre », précise Frédéric Harland, président du Groupe Mainland, l’un des développeurs de BST2.

Connue comme étant la petite sœur du restaurant Toqué! et dirigé par le chef de renom Normand Laprise, Brasserie T! comblera les Thérésiens et les Thérésiennes par sa cuisine raffinée dans une ambiance chaleureuse. « C’est un concept assez unique de brasserie française très conviviale, qui s’adonnait parfaitement avec l’esprit créé dans BST2. Ça nous rend fier car ça confirme ce que nous pensons depuis le jour où nous avons débuté ce projet, que c’est le prochain pôle de la Rive-Nord », indique M. Harland.

Pareillement, Christine Lamarche, associée de Normand Laprise, considère que l’emplacement de la nouvelle Brasserie T! fait tout son sens : « Dès le départ, on avait trouvé la situation géographie très intéressante. C’est facile d’accès, beaucoup de monde habitent dans ce coin-là et quand ils nous ont présenté leur bâtiment, on trouvait ça intéressant d’être dans ce genre d’écosystème. »

Sachant que leurs restaurants sont d’abord situés à Brossard et à Montréal, Mme Lamarche considère que de s’installer à Sainte-Thérèse est un choix logique dans leur expansion : « On aimait l’idée aussi de rester quand même en périphérie de Montréal, de ne pas aller trop loin, mais d’aller quand même à la rencontre de ceux qui habitent-là. »

« Les restaurants ont tellement de possibilités d’emplacements où s’établir, alors de choisir le nôtre est un gage de confiance, qui vient ajouter de la notoriété et de l’attrait à notre projet. Ça démontre qu’il y a eu sur ces lieux une place mythique, qu’il est maintenant temps de faire vivre le 2 Boulevard Curé-Labelle sous un nouveau jour », constate fièrement M. Harland.