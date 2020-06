Bourses de soutien aux artistes et aux athlètes à Sainte-Thérèse

Les artistes et les athlètes de la relève, âgés de 12 à 40 ans, seront heureux d’apprendre que la Ville de Sainte-Thérèse offre à nouveau cette année des bourses de soutien pour encourager et reconnaître leur cheminement et leur talent.

«Il est important pour la Ville de Sainte-Thérèse de mettre en lumière la participation sportive et artistique des Thérésiens. Nous sommes fiers de marquer l’investissement de soi et la persévérance dont chaque boursier fait preuve envers sa discipline respective. Cette relève est inspirante et mérite d’être célébrée», mentionne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Un comité de sélection évalue chaque candidature reçue. Les bourses de 200 $ à 600 $ sont allouées notamment en fonction du niveau de l’athlète ou de l’artiste. Pour connaître tous les critères d’admissibilité et pour remplir le formulaire de candidature, rendez-vous au [www.sainte-therese.ca] > Ville > Administration municipale > Politiques et plans d’action > Politique de soutien à l’artiste/Politique de soutien à l’athlète. Les citoyens qui souhaitent déposer leur candidature peuvent le faire d’ici le 1er août 2020.

«L’année dernière, j’ai eu le grand privilège de recevoir une bourse de la Ville de Sainte-Thérèse. Grâce à cette bourse, j’ai pu m’investir davantage dans ma passion et j’ai aussi pu aider à payer mes frais de scolarité. Encore, un énorme merci», exprime Maxime Charron, élève de seconde année collégiale à l’École nationale de cirque de Montréal.

Nathan Laflamme, footballeur universitaire ajoute: «La Ville de Sainte-Thérèse m’a grandement aidé lors de mon parcours sportif. Je suis fier d’avoir été récipiendaire de cette bourse et d’avoir représenté la Ville au niveau international au Championnat du monde de football avec l’équipe du Canada. Merci Sainte-Thérèse».