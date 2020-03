Boisbriand: Suspension des intérêts sur les taxes municipales

Dans le contexte exceptionnel en lien avec la COVID-19, la Ville de Boisbriand annonce la suspension des intérêts sur les comptes de taxes municipales 2020, et ce, jusqu’au 6 juillet prochain. L’échéance des versements prévus le 5 mai et le 3 août est également reportée de deux mois.

« Nous espérons que cette mesure d’atténuation permettra un certain répit aux citoyens et aux propriétaires d’entreprises et de commerces situés à Boisbriand », déclare la mairesse Marlene Cordato.

Par conséquent, aucuns frais d’intérêt ne seront portés aux comptes de taxes municipales ni aux droits de mutation jusqu’au 6 juillet.

Les versements prévus les 5 mai et 3 août seront reportés de deux mois; les nouvelles dates d’échéance seront donc les 6 juillet et 5 octobre 2020.

Les personnes qui ont déjà envoyé des chèques postdatés et qui souhaitent modifier la date d’encaissement doivent communiquer directement avec le Service de la trésorerie au 450 435-1954, poste 200. À défaut de le faire, les chèques seront encaissés à la date initialement inscrite.

La Ville rappelle que ces reports de paiement ne comprennent pas ceux relatifs aux constats d’infraction et aux services offerts tels que les raccordements, les permis, les locations de salles ou d’équipement, etc.

Mentionnons que la suspension du taux d’intérêt, quant à elle, ne s’applique pas sur les comptes en situation d’arrérages.