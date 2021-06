Boisbriand: Lori Doucet sollicite un nouveau mandat

La conseillère Lori Doucet, choisit de solliciter un nouveau mandat en tant que candidate indépendante. Pour celle-ci, l’expérience vécue au cours de ce dernier mandat lui confirme la nécessité d’avoir des élus engagés pour leurs communautés. Elle est fière de son parcours des huit dernières années et des liens de collaboration et de confiance qu’elle a établis avec les citoyens en particulier ceux de son district. « J’ai toujours eu à cœur de m’engager auprès de ma communauté et c’est en tant qu’élue que je considère avoir été en mesure d’offrir mon plus grand apport. »

Parmi ses diverses réalisations à titre de conseillère municipale, Mme Doucet, dès son premier mandat, a travaillé en concertation avec plusieurs citoyens. Elle a collaboré à la mise en place de l’organisme à but non lucratif Félins Parmi Nous, à l’élaboration de la campagne de bon voisinage et ainsi qu’à la mise sur pied du projet du budget participatif. Rappelons que Mme Doucet siège depuis 2014 sur le CA de la Régie intermunicipale du parc du Domaine Vert dont elle assume la présidence actuellement.

Consciente des enjeux des gens d’affaires.

Forte de son expérience passée à titre de propriétaire du Superclub Vidéotron à Boisbriand, Lori Doucet comprend bien l’incertitude dans laquelle sont plongés les commerçants locaux. Elle souhaite continuer de collaborer avec la CCITB/ Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand dans l’objectif de favoriser davantage l’achat local. « Je suis consciente que l’achat local reste un défi pour les entreprises de Boisbriand et que celui-ci est d’autant plus actuel depuis la pandémie. Je veux m’assurer que les commerçants aient tous les outils nécessaires pour faire de la relance économique post-covid un succès garanti. »

La démocratie s’active à Boisbriand

La saine collaboration au conseil de ville est une valeur importante pour Mme Doucet. Cette dernière ne s’en cache pas, elle partage plusieurs valeurs communes avec la candidate à la mairie, Christine Beaudette, dont le fait qu’un conseil municipal composé de conseillers indépendants favoriserait les débats d’idées ouverts et constructifs. « Je désire représenter les citoyens au sein d’élus engagés, qui sont prêts à travailler en toute collaboration dans l’objectif de réellement avoir un partage intègre des informations qui sont essentielles à la bonne prise de décision. »

Christine Beaudette à la mairie

Mme Doucet sent que Boisbriand est mûr pour un vent de changement et elle a confiance en Christine Beaudette à la mairie pour mener les dossiers avec bienveillance, intégrité et rigueur. »

Mme Doucet invite les citoyens de Boisbriand à s’abonner à la page Facebook du regroupement : La démocratie s’active à Boisbriand, afin de pouvoir suivre les candidats et communiquer avec eux tout au long de la campagne.