Boisbriand: les candidats indépendants présentent de premiers engagements

Les candidats du regroupement des conseillers indépendants de Boisbriand, qui font tous campagne au côté de la candidate à la mairie Christine Beaudette, annoncent un tout premier engagement commun, soit celui d'une nouvelle bibliothèque et l’attribution de locaux dédiés aux 55 ans et plus.

C’est en se promenant de porte en porte au cours des dernières semaines que le manque criant de locaux dédiés aux 55 ans et plus ainsi que le fait que la bibliothèque ne corresponde pas aux normes actuellement observées sont ressortis parmi les enjeux importants aux yeux des citoyens.

« Nous considérons qu’il est temps qu’il y ait une véritable volonté d’adresser ces enjeux. J’ai mentionné à plusieurs reprises que nous avions besoin de lieux dédiés pour permettre à nos jeunes et moins jeunes retraités de sociabiliser et de pratiquer des activités ayant pour but de se garder en santé physique et psychologique », a mentionné la candidate à la mairie Christine Beaudette avant d’ajouter que les membres du regroupement de conseillers indépendants tiennent à ce que la réalisation de cette bibliothèque 2.0 s’organise via une conception collaborative et des séances de co-design avec les citoyens. L’objectif est de permettre aux citoyens de contribuer concrètement à l’élaboration de ce projet afin que la bibliothèque réponde adéquatement à leurs besoins.

« Nous rêvons d’une bibliothèque qui sera un lieu de culture, de création, de savoir et de rassemblement où tous se sentent invités. Que ce soit pour nos ainés, nos familles et leurs tout petits, pour le travail ou pour le loisir, chaque citoyen doit y avoir sa place » de dire Maude Whittom, candidate dans le district 1-Sanche de la Ville de Boisbriand.

« Une multitude de possibilités existent pour faire de la bibliothèque un endroit invitant et créatif. Nous souhaitons ardemment que chaque citoyen puisse se reconnaître dans ce nouvel immeuble », de conclure Daniel Kaeser, candidat district 5-Brosseau.

Christine Beaudette et les candidats indépendants de Boisbriand présenteront de nouveaux engagements communs au cours des prochaines semaines. Pour ne rien rater, il est possible de suivre la campagne en visitant le [lademocratiesactive.ca].