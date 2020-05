Boisbriand: la campagne «J’aime mon voisin!» en mode COVID-19

Pour une quatrième année consécutive, la Ville de Boisbriand lance sa campagne de civisme intitulée «J’aime mon voisin!». Avec la COVID-19 pour toile de fond, la campagne 2020 souhaite encourager les citoyens à respecter les consignes sanitaires et à adopter les bons comportements en ce temps de pandémie.

«Cette année, le confinement et les mesures de protection que nous devons tous observer mettent davantage l’accent sur le rôle essentiel de tous au sein d’une communauté. La campagne se veut amicale et porteuse de messages simples et respectueux», déclare la mairesse, Marlene Cordato.

Des affiches arborant les messages «J’aime mon voisin!, car…» seront installées sur l’ensemble du territoire. L’Info Boisbriand et la page Facebook de la Ville seront aussi mis à contribution pour promouvoir cette campagne.