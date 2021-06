Boisbriand: Jonathan Thibault souhaite un nouveau mandat

L’actuel conseiller municipal du district #4 Dubois, Jonathan Thibault, sollicite un 3e mandat à titre de conseiller indépendant lors des prochaines élections municipales de Boisbriand, qui se tiendront le 7 novembre prochain. « Depuis huit ans, j’ai l’immense privilège de représenter les citoyens de mon district. J’ai toujours à cœur de continuer à vous accompagner, à vous écouter et à veiller à vos intérêts au meilleur de mes capacités tout en demeurant accessible pour l’ensemble des citoyens de la ville de Boisbriand.» mentionne t’il.

Ces 8 années d’expérience comme conseiller municipal, dont quatre années à titre de conseiller indépendant, lui ont permis d’acquérir une grande connaissance du rôle de l’élu, des lois et des règlements qui encadrent ce rôle de même qu’une aisance dans la fiscalité, la finance et l’économie. « Mon objectif premier pour le prochain mandat est de collaborer afin d’assurer un équilibre juste et équitable entre les investissements et les revenus de la ville dans le but d’assurer une santé financière optimale pour celle-ci. » de dire Jonathan Thibault.

La Démocratie s’active à Boisbriand

Pour M. Thibault être membre d’un regroupement d’indépendants, de candidats engagés et déterminés est extrêmement stimulant. « Collaborer objectivement et sans partisannerie afin de bien représenter les intérêts de notre communauté correspond à ma vision du devoir d’un élu au sein du conseil municipal. » affirme Jonathan Thibault

Dans son rôle de conseillère municipale, Mme Beaudette a toujours démontré un niveau d’éthique hors pair, une rigueur dans la gestion de ses dossiers et une empathie bien sentie. Je suis convaincu qu’à titre de mairesse, elle se fera un devoir d’avoir le plus grand respect du choix et des besoins des citoyens. C’est pourquoi j’invite les citoyens de mon district à appuyer la candidature de Christine Beaudette à la mairie le 7 novembre prochain.

Tout au long de la campagne, M. Thibault invite les citoyens à s’abonner à la page Facebook : La Démocratie s’active à Boisbriand dans le but d’en apprendre davantage sur les candidats et le regroupement.