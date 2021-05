Boisbriand: Christine Beaudette briguera la mairie

(CA) - Conseillère du district Filion depuis près de 12 ans, Christine Beaudette a annoncé, lundi, qu’elle se présentait à titre de mairesse en vue des élections du 7 novembre.

« La confiance que m’ont témoignée les citoyens m’a fait réaliser à quel point j’ai à cœur de continuer de servir et d’apporter ma contribution au bien-être des citoyens ainsi qu’à l’essor de notre belle ville », a déclaré Christine Beaudette avant d’ajouter avoir pris « une décision réfléchie » après avoir constaté qu’elle ne partageait plus les mêmes valeurs que la mairesse des 12 dernières années, Marlène Cordato.

Rappelons que, comme deux autres conseillers, Christine Beaudette a quitté le parti en octobre 2019, pour siéger à titre de conseillère indépendante. Ce passage, dit-elle, lui aura permis de constater « à quel point le travail de conseiller n’est pas valorisé et souvent mal servi par la partisannerie ».

« L’expérience vécue au cours de ce dernier mandat m’a fait comprendre combien il reste du travail à faire pour qu’une culture d’équité et de respect soit instaurée au sein de notre conseil municipal », a indiqué la candidate à la mairie.

Question d’éthique

Puisque son conjoint est directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Boisbriand, Christine Beaudette propose, et ce, dès son entrée en fonction, que les conseillers municipaux délèguent trois des leurs pour siéger sur la Commission de la sécurité incendie et de la sécurité civile et qu’il soit également ajouté deux (2) représentants citoyens afin que les enjeux du Service de sécurité incendie y soient discutés en toute transparence. Elle s’engage également à se conformer à toutes recommandations additionnelles du conseiller à l’éthique à qui elle a déjà soumis cette situation.

Un regroupement d’indépendants

Mme Beaudette a également profité de l’occasion pour présenter une nouvelle approche. Celle-ci prend la forme d’un regroupement de neuf candidats indépendants qui partagent des valeurs communes et cette envie de s’impliquer pour la communauté. Au cours des prochaines semaines, c’est sous la bannière de « La démocratie s’active » que chacun des candidats du regroupement diffusera son propre communiqué dans le but de se présenter. Par la suite, tous partiront à la rencontre des citoyens afin d’échanger sur leurs priorités.

Ce regroupement non partisan, estime Christine Beaudette, permettra à un conseiller élu par les citoyens de son quartier de bien les représenter au sein du conseil, plutôt que de servir les intérêts du parti qu’il représente.

« Il est de notre devoir de faire honneur à la confiance que les citoyens mettent en nous et cela passe par un engagement non partisan de tous les élus dans le seul but de bien servir les intérêts de notre communauté », conclut la candidate à la mairie.

Le regroupement La démocratie s’active a mis à la disposition des citoyens une page Facebook : « La Démocratie s’active » afin de partager les informations du regroupement et de permettre aux citoyens d’échanger avec les candidats.