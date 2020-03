Bois-des-Filion suspend ses activités non-essentielles

En conformité avec les directives du Gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique, tous les édifices municipaux de Bois-des-Filion, incluant l’Hôtel de Ville, l’administration des Loisirs au Chalet des citoyens, le garage municipal, l’Écocentre et le parc à chiens, seront fermés aux visiteurs, citoyens et fournisseurs, à compter du mardi 24 mars 2020 à 16 h 30, pour une période indéterminée.

Les utilisateurs des parcs et aires de détente, ainsi que les promeneurs sur rues ou trottoirs, doivent respecter les mesures appropriées : rassemblements interdits en tout temps, distance de 1 à 2 mètres entre les personnes. Il est toutefois fortement recommandé de rester à la maison.

Les services suivants demeurent toutefois pleinement opérationnels : Service de sécurité incendie, Service de police et Service des travaux publics. Les autres services sont offerts à distance par télétravail ou télécommunications.

Les communications avec l’Hôtel de Ville sont possibles par les moyens suivants :

• Par courriel : ville@ville.bois-des-filion.qc.ca

• Par votre Dossier citoyen : bois-des-filion.appvoila.com ou en téléchargeant l’application « Voilà » sur votre cellulaire

• Par notre site Internet, sous l’onglet « Nous joindre » : ville.bois-des-filion.qc.ca

• Par téléphone : 450 621-1460 (laissez un message au besoin, il y aura retour d’appel)

• Pour toutes urgences (police, incendie, travaux publics) : 9-1-1

La Ville de Bois-des-Filion compte sur le civisme et le sens des responsabilités de chaque Filionoises et Filionois. Le personnel de la Ville demeure disponible pour répondre aux questions, aux requêtes et pour offrir tous les services nécessaires à la population.