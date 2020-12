Bois-des-Filion invite ses citoyens à décorer leur résidence

Soucieuse de maintenir la magie du temps des fêtes malgré le contexte actuel, la Ville de Bois-des-Filion est particulièrement fière d’annoncer une toute première édition de la Féérie de Noël à Bois-des-Filion, un parcours enchanteur de lumières et décorations festives.

Dès le 12 décembre, petits et grands auront l’occasion de partir en expédition, en sillonnant les rues de Bois-des-Filion à pied ou en voiture, à travers un parcours d’adresses. Partez à la découverte de ces décors féériques, une aventure magique à vivre en famille, pour se divertir en toute sécurité.

Inscrivez votre résidence

Les citoyens sont invités à sortir leurs plus belles décorations des fêtes et à inscrire leur résidence, pour faire partie intégrante du parcours. Les résidences ayant les décors les plus enchanteurs courront la chance de gagner l’une des cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $ dans un des commerces de Bois-des-Filion, lors d’un tirage au sort. Tous types de résidences (maison, appartement, commerce), ainsi que de décorations (lumineuses ou non), sont admissibles.

La période d’inscription se poursuit jusqu’au 13 décembre. Pour tous les détails: [ville.bois-des-filion.qc.ca/feeriebdf].