Bois-des-Filion dévoile son nouveau site Internet

La Ville de Bois-des-Filion est fière de dévoiler son nouveau site Internet, permettant de mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs. Cette refonte s’avérait nécessaire, afin de revoir entièrement l’architecture et l’ergonomie du site, mais également de s’adapter aux dernières technologies. La Ville a profité de cette opportunité pour effectuer une refonte visuelle complète.

Ce nouveau site, réalisé majoritairement à l’interne, offre une navigation efficace et une accessibilité optimale sur toutes les plateformes (ordinateur et mobile). Le choix d’un gestionnaire de contenus performant permet dorénavant une meilleure gestion interne et, par le fait même, une ouverture à de futurs développements.

«Ce nouveau site témoigne de l’effort constant de la Ville pour améliorer les communications avec la population et garantir une information transparente et de qualité. Notre site Web est une fenêtre grande ouverte sur l’organisation municipale, sur notre territoire et sa communauté. Il sera constamment enrichi et mis à jour. Je vous invite à y naviguer et à en faire votre outil de référence pour répondre à vos questions et vos besoins en services municipaux», souligne le maire Gilles Blanchette.

Nouvelles fonctionnalités

Une carte interactive est maintenant accessible et répertorie les principaux attraits de la Ville. On y retrouve les infrastructures publiques et récréatives de Bois-des-Filion, ainsi que les parcs, patinoires, pistes cyclables et bornes de recharge électrique. D’autre part, un calendrier catégorisé comprend toutes les activités municipales. Retrouvez-y une programmation diversifiée et majoritairement numérique, compte tenu du contexte actuel.

Accessibilité à l’information

La consultation d’avis publics sera désormais bonifiée, grâce à l’implantation d’un gestionnaire de documentation. Les avis publics sont maintenant classifiés à l’aide d’un sous-menu et d’un moteur de recherche dédié, facilitant largement la navigation.

La population est invitée à découvrir ce nouveau site, localisé sous une adresse simplifiée: [villebdf.ca]. Les citoyens sont d’ailleurs appelés à soumettre leurs recommandations pour améliorer cette plateforme évolutive.