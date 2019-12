Bois-des-Filion: Adoption d’un budget équilibré avec une hausse de taxes de 2,5 %

La Ville de Bois-des-Filion a approuvé cette semaine, son budget 2020 et le règlement de taxation. Il s’agit du troisième budget de l’administration formé par l’Équipe Blanchette – Projet Filionois.

Le budget 2020 s’établit à 18 144 562 $, en hausse de 4,4% par rapport au budget 2018. Il s’agit d’un budget équilibré, les revenus et les charges étant équivalents.

Le règlement de taxation annonce une hausse de 2,5% du compte de taxes résidentiel moyen, soit un taux légèrement inférieur à l’inflation (IPC de 2,7% en 2019 pour la région métropolitaine). Pour une propriété unifamiliale moyenne évaluée à 260 544 $ en 2019, cela représentera un montant supplémentaire annuel de 64 $. Notons que les valeurs inscrites au rôle d’évaluation demeurent inchangées en 2020, à moins de travaux de rénovation ou d’amélioration.

La plupart des postes de dépenses connaissent des variations limitées, dont la plus importante concerne les loisirs et la culture, ce qui s’explique par l’ouverture de la nouvelle bibliothèque. Dans l’ensemble, les charges, incluant la conciliation à des fins fiscales, affichent une hausse de 4,4%.

En 2020, la Ville prévoit rembourser une somme de près de 2 M$ sur sa dette à long terme, laquelle continue à afficher un ratio à la baisse (dette/rôle d’évaluation), le taux d’endettement de la Ville étant largement inférieur à la moyenne québécoise.

Le fonds d’infrastructure pour sa part atteint les 2 M$, dont 500 000 $ seront affectés pour la première fois directement au budget pour couvrir des dépenses d’investissements en infrastructures réalisées. Le reste de la somme (1,5 M$) est réservée comme levier pour profiter au maximum des programmes de subvention. Le fonds de roulement demeure bien garni, à 3,2 M$, ce qui permet d’éviter les emprunts à court terme et de financer certaines immobilisations sans frais d’intérêt.

Une situation financière enviable

Pour le maire Gilles Blanchette, la situation financière de la Ville est excellente et s’inscrit dans une longue tradition de rigueur administrative, de gestion prudente des fonds publics et de respect de la capacité de payer des contribuables.

«Nous sommes, déclare le maire, constamment à l’affût des programmes d’aide financière qui nous auront permis, par exemple, de construire la nouvelle caserne incendie et de reconstruire l’aqueduc et la chaussée de la 55e Avenue et de la rue Ouimet. Nous respectons ainsi nos engagements, soit de maintenir un niveau de taxation concurrentiel, respectueux de la capacité de payer des contribuables, et qui s’inscrit dans les paramètres de l’économie régionale en termes d’évolution de l’indice des prix à la consommation.»

«Nous pouvons ainsi offrir des services de qualité pour les Filionois et Filionoises, assurer l’entretien et la modernisation de nos bâtiments, de nos parcs et de nos équipements, et maintenir un milieu de vie agréable pour tous», conclut le maire Gilles Blanchette.