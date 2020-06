Bois-des-Filion accueillera l’unité de dépistage de la COVID-19

La Ville de Bois-des-Filion accueillera l'unité mobile de dépistage de la COVID-19 sur son territoire. Cette unité, avec son équipe de soins, sera installée dans le stationnement du Chalet des citoyens, au 30, montée Gagnon (face au IGA), le jeudi 11 juin et le vendredi 12 juin, entre 9 h 30 et 16 h 30. Il s'agit d'une initiative qui relève de la Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

L’objectif de cette présence est de permettre aux citoyens de Bois-des-Filion et des municipalités environnantes (Lorraine, Rosemère, Ste-Anne-des-Plaines, Terrebonne Ouest) d’accéder rapidement à ce service pour passer un test de dépistage de la COVID-19. Le site a été retenu à cause de sa facilité d’accès, de l’espace disponible et de la volonté de la Direction de la santé publique de rejoindre le plus grand nombre de personnes.

Qui peut passer le test?

Les personnes de tous âges qui présentent des symptômes compatibles à la COVID-19 sont invitées à se présenter à cette clinique de dépistage: fièvre, maux de tête, perte d’odorat, toux, difficultés respiratoires, douleurs musculaires, etc. De plus, les personnes sans aucun symptôme, mais qui sont ou ont été récemment en contact avec une personne infectée sont aussi invitées à passer le test. Le service est rapide, gratuit et les résultats sont connus dans les jours suivants.

Le dépistage est un élément essentiel de l’effort de mobilisation afin d’éviter de nouvelles éclosions et de stabiliser la situation du Québec face à la COVID-19.

Collaboration et soutien de la Ville

La Ville de Bois-des-Filion est heureuse de collaborer avec la Direction de la santé publique des Laurentides en mettant ses espaces et bâtiments municipaux et ses outils de communication à la disposition de l’unité mobile. «J’invite tous les citoyens et toutes les citoyennes de Bois-des-Filion et des villes voisines qui présentent un symptôme associé à ceux de la COVID-19 à profiter de cette opportunité de passer un test de dépistage à proximité de chez eux. C’est ensemble que nous vaincrons ce virus et traverserons cette pandémie, et le dépistage personnel est une importante contribution à cet effort collectif», de souligner le maire, Gilles Blanchette.