Bloc québécois: du soutien pour les arts et la culture

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, le candidat dans Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, la candidate dans Thérèse-De Blainville, Louise Chabot et le candidat dans Mirabel, Jean-Denis Garon ont détaillé une partie des propositions du Bloc Québécois en matière d’arts et de culture.

« Le milieu des arts et de la culture québécois subit durement les conséquences de cette pandémie qui n’en finit plus de finir et que la campagne électorale menace d’empirer au lieu de la combattre. Les arts vivants reprennent, mais trop timidement. Les grands festivals et les diffuseurs sont en quête de prévisibilité mais ils constatent, comme nous, que la quatrième vague prend de l’ampleur », a déclaré M. Blanchet.

« Nos petits et moyens événements ont plus de questions que de réponses lorsqu’ils tentent de planifier leur avenir. Et bon nombre de nos artistes, nos créateurs et nos créatrices se demandent carrément comment ils pourront joindre les deux bouts durant une autre année difficile. Plusieurs abandonnent. Le Bloc Québécois exigera du fédéral sa part d’un soutien prévisible pour les arts et la culture du Québec, le cœur de l’identité québécoise », renchérit le candidat de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets.

Le Bloc Québécois juge qu’Ottawa doit en faire davantage pour rassurer le milieu culturel, qui représente un PIB de plus de 11 G$ au Québec, mais qui a chuté de 54 % au plus fort de la pandémie, entraînant la perte de près de 50 000 emplois qui ne sont pas tous de retour depuis. Le Bloc propose :