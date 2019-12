Blainville: Une hausse du compte de taxes limitée à 1,75 %

Le conseil municipal a adopté le 10 décembre, en séance extraordinaire, le budget d’opérations de la Ville pour l’année financière 2020. Il s’agit d’un budget équilibré comportant des revenus anticipés de 106,3 M$ et une projection de dépenses de 106,3 M$. Le budget prévoit également une somme supplémentaire de 4,1 M$ pour améliorer les services directs aux citoyens.

Par ailleurs, la Ville limite la hausse du compte de taxes des propriétaires à 1,75% en 2020, sous l’indice des prix à la consommation de 2,3% (Institut de la Statistique du Québec, octobre 2019). Elle se traduira par une augmentation d’environ 50 $ pour une habitation d’une valeur moyenne de 362 000$. Les différentes tarifications demeurent aux mêmes taux que 2019 et sont inchangées depuis 2018.

«Le magazine Maclean’s et la revue L’actualité l’ont confirmé: Blainville est une municipalité où il fait bon élever une famille, où il fait bon vieillir et surtout une ville caractérisée par sa qualité de vie exceptionnelle. Le budget 2020 vient confirmer tous ces facteurs qui justifient notre positionnement. Pour faire en sorte que les Blainvilloises et Blainvillois grandissent bien et vieillissent bien, il faut bien administrer la Ville, ce dont toute notre organisation s’acquitte avec efficacité, rigueur et une grande fierté», a déclaré le maire Richard Perreault.

Taxation

La présidente de la commission des finances, du budget et du développement économique, Liza Poulin, a expliqué ainsi les changements à la taxation résidentielle.

«Le compte de taxes augmentera de 1,75% en 2020, soit environ 50 $ de plus pour les propriétaires d’une maison d’une valeur moyenne de 362 000 $. Je répète qu’il s’agit d’une moyenne. Certains propriétaires auront donc une augmentation supérieure à 50 $ et d’autres une augmentation inférieure, toujours selon leur propre évaluation foncière.»

Pour les autres types de taxation :

– Le taux de taxation commercial passe à 2,18 dollars par 100 $ d’évaluation.

– La taxation industrielle passe à 2,53 dollars par 100 $ d’évaluation.

– La taxation des immeubles de six logements et plus passe à 71,0 sous par 100 $ d’évaluation.

Programme d’immobilisations 2020

Le maire a rappelé les principaux investissements et projets réalisés en 2019 et qui contribuent aujourd’hui à bonifier la qualité de vie des Blainvilloises et des Blainvillois: construction de la piste cyclable menant à Terrebonne, réfection du boulevard de la Seigneurie, remplacement du système de réfrigération de l’aréna, construction du réseau d’égout des rues des Tournois et du Blainvillier, reconstruction du parc des Capucines et améliorations au Parc équestre.

En 2020, l’administration Perreault investira 18 350 000 $ dans les champs d’action prioritaires que sont l’eau, la sécurité et la qualité de vie des citoyens, pour l’aménagement de parcs et espaces verts et dans la réfection des chaussées. La Ville consacrera notamment 8 040 000 $ aux infrastructures reliées à l’eau.

«L’accès à une eau potable de qualité fait et fera toujours partie des priorités de mon administration. Notre réseau est relativement récent et en bon état, mais nous devons procéder à des travaux de mise à niveau et de renforcement pour continuer d’offrir une eau de qualité aux Blainvilloises et Blainvillois», a commenté Richard Perreault.

Aussi, les parcs Marc-Aurèle-Fortin, des Mélèzes, Jacques-Viger et d’Alençon feront l’objet de travaux d’améliorations qui bénéficieront aux usagers et aux familles.

Notons également les travaux d’élargissement du boulevard Michèle-Bohec à la sortie 28 et la phase 2 des travaux au Parc équestre (pavage du stationnement).

Richesse foncière à la hausse et endettement stable

La présidente de la commission des finances, du budget et du développement économique, Liza Poulin, était fière de souligner que les Blainvilloises et Blainvillois poursuivent leur enrichissement collectif : «Notre richesse foncière continue de prendre de la valeur, passant à 8,2 milliards de dollars au 31 décembre 2019, ce qui nous donne un ratio d’endettement par rapport à la richesse foncière de 1,83 %. Ce ratio était de 1,96 % en 2018.»

«Notre gestion des affaires publiques permet donc aux enfants de bien grandir à Blainville, aux familles de bien vivre et aux gens plus âgés de bien vieillir chez nous. Pour y arriver, il faut aussi bien administrer. C’est ce que nous nous efforçons de faire depuis 2013 avec les excellents résultats que l’on connaît. Toutefois, parvenir au sommet, c’est déjà difficile. Y rester est un défi encore plus exigeant. Nous tâcherons de le relever en 2020, avec toute notre équipe administrative et nos employés sur le terrain», a conclu le maire Richard Perreault.

Il est possible de consulter les informations reliées au budget 2020 à l’adresse: [https://blainville.ca/ville/administration-municipale/budget-et-etats-financiers].