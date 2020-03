Blainville: suspension des frais administratifs et des intérêts jusqu’au 8 juillet

L’administration de la Ville de Blainville annonce qu’elle suspend tous les frais et intérêts applicables sur le paiement des comptes de taxes, droits de mutation et transactions en ligne, et ce, jusqu’au 8 juillet 2020.

«Afin de donner un coup de main aux contribuables en ce temps d’incertitude, les frais administratifs et intérêts applicables à la taxation, aux constats d’infraction et aux transactions en lignes cessent d’être appliqués. Si par exemple un contribuable n’est pas en mesure de faire son prochain paiement de taxes prévu le 5 mai, il ne sera pas pénalisé pour le retard. Cela équivaut à un peu plus de deux mois de répit pour les familles plus fragilisées par la crise. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle et nous voulons soutenir les citoyennes et citoyens de Blainville durant cette période difficile», a déclaré le maire Richard Perreault.

Liste des transactions concernées par la mesure

-Paiement des comptes de taxes (secteurs résidentiel, commercial, industriel, 6 logements et plus), incluant la formule des douze paiements égaux;

-Paiement des droits de mutation;

-Paiement des constats d’infraction;

-Transactions en ligne – suspension des frais de 6,00$ pour les paiements par carte de crédit .

Les citoyennes et citoyens sont invités à utiliser les services en ligne mis à leur disposition et qui demeurent fonctionnels pendant les mesures d’urgence. Consultez le site [blainville.ca] pour plus d’informations.

«La situation est difficile pour tout le monde. La Ville a dû également procéder à une réorganisation de ses services et du personnel et déployer des mesures sanitaires pour protéger ses employés. Les services essentiels à la population sont maintenus et nous sommes mobilisés dans l’appareil administratif. Je remercie les Blainvilloises et les Blainvillois qui suivent les consignes, qui évitent les déplacements et qui restent à la maison. C’est en respectant les ordres du gouvernement et des autorités de la santé publique que nous réussirons à vaincre collectivement ce virus et à mettre cette crise derrière nous. Merci aux citoyennes et citoyens ainsi qu’à l’ensemble de nos employés pour leurs efforts », a conclu le maire Richard Perreault.