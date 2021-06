Blainville reçoit une Plume d’excellence

La Ville de Blainville a ajouté une autre distinction à un riche palmarès de prix récoltés au fil des ans pour différents projets qu’elle a réalisés et qui ont pour point de convergence d’améliorer les services directs aux citoyennes et citoyens. Le 27 mai dernier, la Ville, par l’entremise de son Service des communications, a reçu une Plume d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) pour le projet PAC SAC. Celui-ci a eu pour impact de bonifier les communications internes et, par ricochet, les réponses aux citoyennes et citoyens.

« Dans un objectif d’informer le personnel de première ligne qui répond directement aux Blainvilloises et Blainvillois, et d’optimiser ainsi le partage d’informations pour mieux servir les citoyens, le Service des communications a créé PAC SAC à l’automne 2019. C’est une plateforme commune dans laquelle les employés puisent pour répondre aux questions des personnes qui nous appellent ou qui nous écrivent. En bout de ligne, ce sont ces citoyennes et ces citoyens qui en bénéficient puisqu’ils obtiennent des informations complètes et précises », a déclaré le maire Richard Perreault.

Ainsi, plus de 110 utilisateurs de tous les services municipaux ont facilement accès à 300 pages d’informations qui évoluent constamment. En l’espace de quelques secondes, des renseignements d’intérêt peuvent être déposés dans un endroit centralisé et être consultés en tout temps pour mieux répondre aux interrogations des citoyennes et des citoyens. Cette plateforme contient des informations sur des sujets d’actualité, sur les travaux effectués par la Ville, des situations d’urgence qui peuvent survenir, des consignes ou procédures, des événements ou autres dossiers spécifiques.

« PAC SAC, c’est un outil de communication interne qui nous aide à faire du service à la clientèle encore plus efficace. Merci à mes collègues Line Bourdeau et Geneviève Chrétien qui ont porté ce projet et qui l’ont mené à terme. Merci également à l’ensemble des employés de la Ville qui ont cru au projet et qui ont embarqué. Enfin merci à la direction de la Ville pour sa confiance et au jury de l’ACMQ qui a vu en PAC SAC un projet de communication interne exceptionnel », a conclu Annie Lafrenière, directrice du Service des communications de la Ville de Blainville.