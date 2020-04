Blainville: mesures concernant la séance du conseil et les consultations publiques

À moins que de nouvelles consignes ne soient données par le gouvernement du Québec dans l’intervalle, la prochaine séance du conseil municipal prévue le mardi 14 avril sera tenue à huis clos. Il sera possible, comme à l’habitude, de visionner la séance en différé dans les jours qui suivront sur la page [blainville.ca/ville/portrait-de-blainville/seances-du-conseil-municipal]. Sauf le maire, les conseillères et conseillers participeront à la séance par le biais de leur téléphone par mesure de précaution.

Comme ils n’auront pas accès à la salle du conseil, les citoyennes et les citoyens sont invités à envoyer leurs questions et commentaires au conseil municipal par courriel, à directiongenerale.mairie@blainville.ca.

Concernant les demandes de dérogation mineure, conformément à l’avis qui a été publié dans le Nord Info du 25 mars 2020, toute personne qui a des questions ou des commentaires sur ces demandes, doit les transmettre par écrit à urbanisme@blainville.ca. Consultez les avis publics au sujet des dérogations mineures sur la page [blainville.ca/page/diffusion-des-avis-publics].

Quant aux consultations publiques dans le cadre de règlements d’urbanisme ou la signature de registre pour les règlements d’emprunt, elles sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, conformément à la demande de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest (voir communiqué [www.fil-information.gouv.qc.ca/] en date du 19 mars 2020). Cela signifie que le conseil n’adoptera pas de nouveaux changements à la règlementation d’urbanisme et de nouveaux règlements d’emprunt le 14 avril prochain.

«J’assure les Blainvilloises et les Blainvillois que nous répondrons aux questions dans la mesure du possible, et ce, dans les meilleurs délais. Nous prenons ces mesures pour limiter la propagation du virus aux citoyens, aux employés et aux élus. Nous espérons rétablir nos séances publiques régulières et nos consultations le plus rapidement possible. Merci de votre compréhension», a conclu le maire Richard Perreault.