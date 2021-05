Blainville: le maire Richard Perreault quitte la vie politique

La nouvelle vient de tomber: le maire de Blainville et préfet de la MRC Thérèse-De Blainville, Richard Perreault, ne sollicitera pas de nouveau mandat. Il a décidé de quitter la vie politique.

Élu maire en 2013 après avoir été conseiller municipal, Richard Perreault a eu une carrière politique bien remplie. Ce sont des raisons personnelles qui l’ont poussé à prendre cette décision.

La pandémie lui a donné beaucoup de temps pour réfléchir à son avenir. Grand-père, il souhaite consacrer davantage de temps à sa famille, dit-on dans son entourage pour expliquer son choix de quitter.

« Après seize ans passés au service des Blainvilloises et des Blainvillois, j’ai décidé de tourner la page et de me consacrer à notre famille et à notre petit-fils. Après toutes ces années de vie politique et 30 ans d’enseignement, mon épouse et moi voulons profiter d’une retraite, je pense, bien méritée. Je terminerai donc mon mandat et d’ici là, je consacrerai mes énergies à continuer à bien desservir les citoyennes et les concitoyens », a déclaré Richard Perreault.

Plus de détails à suivre dans le Nord Info, édition papier du mercredi 19 mai