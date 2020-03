Blainville : fermeture des installations et annulation d’activités jusqu’à nouvel ordre

Dans une vision préventive en regard avec la COVID-19, la Ville de Blainville annonce la fermeture de l’ensemble de ses installations municipales et l’annulation des activités, cours et événements en date du 13 mars 15 h et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les services administratifs (hôtel de ville, Service de police, Service de la sécurité incendie et Service des travaux publics) ainsi que les services essentiels sont maintenus. Les citoyens peuvent continuer de communiquer avec la Ville au : 450 434-5200 ou à accueil@blainville.ca.

Le comptoir loisirs est uniquement joignable par téléphone au : 450 434-5275 ou par courriel à : loisirs@blainville.ca.

Les citoyens sont invités à utiliser les services en ligne (demande de permis, inscriptions, prêt de livres numériques, etc.) à : blainville.ca afin d’éviter de se déplacer inutilement dans des lieux publics. Il est possible que les délais de traitement soient affectés par la situation.

Installations fermées :

– Aréna

– Bibliothèque Paul-Mercier et casiers libre-service

– Centre d’exposition

– Centre récréoaquatique

– La Zone

– Maison des associations

– Parcs municipaux incluant les chalets de parc

– Plateaux sportifs des écoles

– Tous les bâtiments du Parc équestre

Si des usagers de la bibliothèque souhaitent retourner leurs prêts de livres, ils sont invités à les déposer dans les chutes à livres prévues à cet effet.

Les citoyens qui ont des questions concernant la tenue d’activités organisées par des associations et organismes de Blainville peuvent communiquer directement avec ceux-ci.

La Ville de Blainville invite les citoyens sont invités à consulter le site : www.quebec.ca/coronavirus pour suivre l’évolution de la situation.