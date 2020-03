Blainville demande à ses citoyens de prendre rendez-vous avant de se présenter

Dans le but de limiter les risques de propagation de la COVID-19 et pour protéger ses citoyens et employés, la Ville de Blainville demande à sa population de prendre rendez-vous avant de se présenter au comptoir multiservice de l’hôtel de ville. Le personnel est en place pour offrir des services aux citoyens qui auront pris un rendez-vous au préalable par téléphone ou par courriel, directement avec le service concerné. De plus, le comptoir d’accueil du Service des travaux publics est désormais fermé, mais l’accueil du poste de police et de la caserne 8 du Service de sécurité incendie demeurent ouverts, avec accès limité.

Depuis le début de la semaine, la Ville encourageait déjà ses citoyens à privilégier le téléphone, le courriel et les demandes en ligne. La mise en place de rendez-vous s’ajoute aux différentes mesures préventives. Les gens qui se présenteront sans rendez-vous seront invités à quitter l’hôtel de ville.

Il est important de rappeler que plusieurs services sont disponibles en ligne et que le [blainville.ca] contient une foule d’informations. Voici les services en ligne offerts :

Avis automatisés Rapido

Ressources numériques de la bibliothèque

Demande de permis

Demande ou renouvellement de la carte du citoyen

Paiement de constat d’infraction

Paiement de taxes et factures

Requêtes en ligne

Suivi des demandes de permis et des requêtes

Information générale

Lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

450 434-5200 et accueil@blainville.ca

Comptoir de service : fermé

Comptoir multiservice de l’hôtel de ville

Lundi au vendredi, de 8 h à 17 h

Évaluation, perception et taxation : 450 434-5237 et finances@blainville.ca

Cour municipale : 450 434-5225 et courmunicipale@blainville.ca

Urbanisme : 450 434-5254 et urbanisme@blainville.ca

Comptoir de service : sur rendez-vous seulement

Complexe municipal – Travaux publics

Lundi au vendredi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h

450 434-5348 et travauxpublics@blainville.ca

Comptoir de service : fermé

Loisirs

Lundi au vendredi, de 8 h à 17 h

450 434-5275 et loisirs@blainville.ca

Comptoir de service : fermé

Bibliothèque

Lundi au vendredi, de 9 h à 17 h

450 434-5275 et loisirs@blainville.ca

Comptoir de service : fermé

Poste de police

Lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

450 434-5300 et police@blainville.ca

Comptoir de service : ouvert, accès limité

Sécurité incendie – 790, rue de la Mairie

Lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

450 434-5201 et incendies@blainville.ca

Comptoir de service : ouvert, accès limité

Pour toutes les informations en lien avec la situation actuelle : blainville.ca/covid-19