Blainville: annulation des évènements grand public

La Ville de Blainville annonce l’annulation de tous ses évènements culturels et sportifs destinés au grand public et qui nécessitent des rassemblements, et ce, jusqu’au 31 août 2020.

«C’est avec grand regret que nous prenons cette décision. En temps normal, Blainville est une ville qui bouge et qui foisonne d’activités pendant la saison estivale. Nous suivons la directive du gouvernement du Québec et des autorités de la santé publique dans le cadre de cette grande bataille contre la COVID-19. Ce sera donc un rendez-vous pour 2021. Je remercie nos partenaires et fournisseurs avec qui nous communiquerons au cours des prochaines semaines», a déclaré le maire Richard Perreault.

Notons que cette directive n’implique pas les ligues sportives (soccer, baseball, balle molle, etc.).

Pour les camps de jour, une décision sera prise dans les prochaines semaines. Surveillez l’actualité.

Pour les activités organisées par les associations et organismes, il faut se référer aux informations véhiculées par ces organisations.

Liste des évènements annulés

1er mai : Soirée des bénévoles ; 9 mai : Portes ouvertes poste de police ; 25 mai : Portes ouvertes Club de golf Le Blainvillier ; 28 mai : Soirée de reconnaissance des bénévoles du programme Générations branchées ; 31 mai : Fête au Parc ; 6 juin : Fête des voisins ; 7 juin : Triathlon Académie Sainte-Thérèse/Ville de Blainville ; 14 juin : Finale de Blainville en chansons ; 16 juin : Dîner au steak ; 22 au 26 juin : Camp aspirants policiers ; 23 au 26 juin : Camp aspirants pompiers ; 23-24 juin : Festivités de la Fête nationale du Québec ; 4 juillet : Blainville en blanc ; 22 août : Blainville en fête.

Autres activités culturelles et sportives

Expositions Ma première galerie d’art ; Jeudis Shows ; Les p’tits spectacles d’été ; Terrasses en musique ; Cinébuzz en vacances ; Compétitions hippiques au Parc équestre.