Blainville accueillera 36 nouveaux logements sociaux et abordables

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, et le député de Blainville, Mario Laframboise, sont fiers d’annoncer que 36 nouvelles unités de logements sociaux et abordables ont été réservées dans le cadre du programme AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du Québec (SHQ) dans la circonscription.

Cette annonce mènera à la réalisation du projet Habitation Rive Gauche. Le projet, situé à Blainville, permettra à 36 familles et personnes seules de se loger convenablement.

Le gouvernement du Québec dit vouloir, dans un communiqué de presse, continuer de faire de l’habitation une priorité et poursuit ses investissements pour augmenter l’offre de logements.

Il rappelle que jusqu’à maintenant, plus de 6 500 logements sociaux et abordables ont été bâtis ou sont en cours de construction; mentionnons également les 236 unités pour femmes victimes de violence annoncées la semaine dernière et les 1 500 logements dont la construction débutera bientôt dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements.

De plus, 517 logements dans des HLM de Montréal seront remis en état et 1 500 logements abordables supplémentaires seront financés grâce à un partenariat unique de 151 M$ avec le Fonds de solidarité FTQ.

Citations

«Les trois dernières années reflètent bien la détermination inébranlable qui nous anime pour offrir de meilleurs milieux de vie aux familles, aux aînés et à tous les Québécois qui sont dans une situation de vulnérabilité. Nous avons fait de l’habitation une priorité et même la pandémie n’a pas ralenti notre volonté de faire avancer des projets. Plus de 6500 logements ont été livrés par notre gouvernement ou sont en chantier aux quatre coins du Québec. Aujourd’hui, ce sont 1000 nouvelles unités, qui franchissent une étape significative grâce à la mobilisation du milieu et à notre gouvernement. J’en suis fière et nous continuerons d’augmenter l’offre de logements abordables au Québec pour que tous puissent être logés dignement et convenablement», d’indiquer Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

«Les efforts de notre gouvernement en habitation portent leurs fruits dans toutes les régions du Québec et la nôtre n’y fait pas exception. Dans la région des Laurentides, le cheminement des projets va bon train. C’est le résultat des investissements importants que notre gouvernement a consentis, mais aussi de la persévérance des organismes qui ont eu l’initiative de ces projets d’habitation qui profiteront aux personnes de Blainville à revenu faible ou modeste ou avec des besoins particuliers. Je remercie également les municipalités qui appuient ces projets pour le mieux-être de leur communauté», de renchérir Mario Laframboise, député de Blainville.

Faits saillants