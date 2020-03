Bilan du 27 mars : 2021 cas et 18 décès

Lors de son point de presse quotidien, ce vendredi 27 mars, le premier ministre François Legault a révélé que le nombre de personnes atteintes au Québec s’élevait à 2021, une augmentation de 392 cas depuis hier. À ce bilan s’ajoutent dix nouveaux décès, ce qui porte le nombre total à 18 depuis le début de la crise.

On signalait par ailleurs 141 hospitalisations dont 50 personnes se trouvaient aux soins intensifs. Sur une note plus positive, on détermine que 29 personnes atteinte de la maladie s’en trouvent rétablies au Québec, alors qu’il n’y en avait qu’une seule il y a 24 heures.

Bénévolat

François Legault a également dû s’expliquer sur cet appel au bénévolat, lancé hier et qui s’est révélé passablement fructueux puisque 12 000 Québécois et Québécoises ont levé la main pour donner un coup de pouce à des organismes dispensant des services jugés essentiels, notamment les banques alimentaires. Certaines personnes y voyaient une contradiction dans un contexte où l’on demande aux gens de rester chez eux. «Qu’on me comprenne bien : oui, il est préférable de rester chez soi, sauf pour recevoir ou donner un service essentiel», a précisé M. Legault tout en réitérant l’importance de suivre les consignes et de respecter les règles de distanciation sociale.

Aide fédérale et compensation

Le premier ministre a également eu un commentaire découlant de l’aide fédérale accordée aux travailleurs mis à pied qui toucheront une somme mensuelle de 2 000 $. Or, certaines personnes qui travaillent dans des secteurs jugés essentiels ont tôt fait de signaler qu’elles se trouvaient désavantagées par cette mesure puisqu’elles gagnaient moins de 2 000 $ par mois. «J’ai demandé au ministre des finances de réfléchir à une forme de compensation», a indiqué François Legault en promettant qu’une annonce en ce sens serait faite sous peu.

Montréal et l’Estrie à éviter

Enfin, alors que l’on confirmait que Montréal et l’Estrie étaient les deux régions les plus touchées par la pandémie, François Legault suggère qu’on évite de s’y rendre, à moins d’y être vraiment obligé.