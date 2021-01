Bilan de l’opération du 21 janvier: plus de 450 constats d’infraction émis

Les policiers de la Sûreté du Québec ont émis plus de 450 constats d'infraction, dans le cadre de l'opération tenue le 21 janvier dans le District Ouest et qui visait à rappeler aux usagers de la route l'importance d'adapter leur conduite aux conditions hivernales.

La moitié des constats signifiés portent sur les principales causes de collision mortelles que sont les excès de vitesse, l’utilisation du cellulaire au volant et le port de la ceinture de sécurité.

Une soixantaine de constats sont en rapport avec les infractions ciblées en stratégie hivernale et les principales causes de collisions. Les policiers ont porté une attention particulière aux infractions suivantes: la distance de suivi sécuritaire entre les véhicules; le corridor de sécurité pour les véhicules d’urgence ou dépanneuses; les pneus non conformes, les pneus d’hiver; la vitesse non adaptée aux conditions; les phares et feux obstrués, les vitres obstruées pendant la conduite et le mauvais déneigement d’un véhicule (igloo-mobile).

L’emphase de cette opération était de rappeler aux conducteurs l’importance de la responsabilisation et la prudence dans leurs déplacements et de s’assurer du respect du Code de la sécurité routière.