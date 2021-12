Bienvenue à la bibliothèque Geneviève Lachance

La nouvelle bibliothèque de l’école primaire Plateau Saint-Louis, située à Blainville, a été nommée en son honneur. Une reconnaissance à laquelle Geneviève Lachance, bénévole depuis 2007 et généreuse donatrice, ne s’attendait pas. « J’en suis très émue », confie-t-elle d’emblée. Entretien avec une femme de cœur qui aime la lecture, bien sûr, mais qui, plus que tout, aime s’impliquer auprès des jeunes.

Mme Lachance a commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque de l’école lorsque sa fille cadette est entrée à la maternelle. « Il y avait des besoins pour combler certaines périodes », se rappelle-t-elle. Alors à la maison, elle trouva tout naturel de donner de son temps pour l’établissement scolaire que fréquentaient ses enfants.

Une deuxième famille

Geneviève Lachance souligne que, très vite, l’école et les parents bénévoles sont devenus pour elle une deuxième famille. Au fil du temps, elle s’impliqua dans de multiples activités et devint même la personne responsable de la bibliothèque. À ce titre, c’est elle qui voyait à trouver des parents bénévoles, à gérer les horaires et à faire le lien avec les classes. Elle occupa ce rôle pendant plusieurs années avant de céder le flambeau et de se joindre à l’équipe du service de garde, toujours à l’école Plateau Saint-Louis.

L’année 2017 marqua un tournant pour Mme Lachance. Elle explique que, cette année-là , son frère a remporté le gros lot et a décidé de le partager avec ses proches. « J’ai arrêté de travailler, mais j’ai recommencé mon bénévolat à la bibliothèque », dit-elle.

Un don important

Lorsque l’idée de rénover la bibliothèque a été soulevée, Geneviève Lachance a décidé d’en assumer les coûts. C’est un montant de 10 000 $ qu’elle a remis à l’école pour la réalisation de ce projet. Les travaux, qui ont été finalisés au printemps 2021, ont permis un réaménagement de l’espace, l’ajout de mobilier et la création d’un environnement stimulant favorisant la lecture.

« On voit que ça fonctionne. Les élèves ont hâte de trouver un livre et de faire la lecture. Je suis fière d’avoir contribué à cela », mentionne-t-elle, tout en soulignant le travail de l’actuelle bénévole responsable de la bibliothèque, Sonia Fontaine, dans ce dossier.

Toujours impliquée

Mme Lachance, quant à elle, poursuit son implication auprès de l’école Plateau Saint-Louis à raison d’une journée par semaine, le lundi. « C’est quelque chose que je vais garder à long terme. Les livres et le contact avec les enfants, dans ce contexte-là, c’est toujours agréable », dit-elle.