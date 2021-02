Bientôt: des centres de vaccination dans les Basses-Laurentides

Tout laisse croire que le gouvernement annoncera sous peu l’ouverture de centres de vaccination dans la région. L’un d’eux serait situé à Blainville, et l’autre, à Deux-Montagnes.

Il est toutefois difficile d’obtenir les confirmations nécessaires auprès des instances concernées et d’obtenir confirmation officielle.

«Les lieux retenus pour les sites de vaccination de masse sur le territoire ne sont pas encore confirmés officiellement. Il est donc impossible de répondre à votre demande pour le moment», nous répond-on, à la direction générale du CISSS des Laurentides.

Par contre, en s’attardant à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil de la Ville de Deux-Montagnes, on peut lire que l’aréna Olympia sera loué comme centre de vaccination.

Pour ce qui est de Blainville, le journal a eu la confirmation de la personne qui en serait responsable. Celle-ci nous a répondu qu’elle n’était pas autorisée à nous en parler.

Rappelons que le CISSS avait annoncé, à la mi-janvier, l’ouverture du site de vaccination de Sainte-Agathe-des-Monts, aux locaux du pavillon Philippe-Lapointe, dans la semaine du 25 janvier, et celle du CLSC de Mont-Laurier, en février. L’ouverture des lieux de vaccination était toutefois conditionnelle à la réception des vaccins.

Soulignons par ailleurs que l’offre de la première dose du vaccin contre la COVID-19 a été faite à tous les résidents en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) publics, privés et privés conventionnés sur le territoire des Laurentides, et ce, depuis le 20 janvier.

En date du 8 février, 11h, 12 549 vaccins contre la COVID-19 avaient été administrés dans les Laurentides.

La population est invitée à consulter la section «Vaccination contre la COVID-19» sur le site Internet [www.santelaurentides.gouv.qc.ca] pour obtenir tous les détails entourant la campagne de vaccination dans la région.