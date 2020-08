Besoin de fournitures scolaires plus que jamais

L'organisme Services d’Entraide Le Relais en appelle à la générosité des citoyens, dans le cadre de sa campagne «L’avenir est dans le sac». Il désire une fois de plus soutenir les familles dans le besoin en fournissant aux jeunes le matériel nécessaire à la rentrée scolaire.

«En cette période où le portefeuille de plusieurs familles est mince, il est essentiel de pouvoir compter sur la mobilisation citoyenne et la générosité des gens. Cela a toujours été important, mais la situation actuelle fait en sorte que les demandes de soutien sont nombreuses. Offrir du matériel scolaire pour la rentrée des classes fait une réelle différence pour ces jeunes», explique la directrice générale, Véronique Bouchard.

Les citoyens de Boisbriand ont jusqu’au 20 août pour déposer des fournitures scolaires à l’un des deux points de chute, soit à la Pharmacie Uniprix Sylvie Delisle au 358, chemin de la Grande-Côte ou à la Bibliothèque municipale, au 901, boulevard de la Grande-Côte. Cahiers d’écriture, crayons, gommes à effacer, reliures, règles, calculatrice et bien plus sont nécessaires pour le début des classes.

Ajoutons qu’avec tout achat à la Pharmacie Uniprix Sylvie Delisle, le commis offrira aux clients de faire un don de 2 $ pour l’achat d’articles scolaire. Voilà une autre façon de contribuer au soutien des enfants en difficulté.

Mme Bouchard tient à remercier d’avance tous ceux et celles qui contribuent en temps et en dons en cette période de tumulte. Elle souligne l’importance des partenaires et rappelle aux citoyens l’impact qu’ils peuvent avoir par de simples gestes. «Ensemble, lorsque la solidarité fait son œuvre, nous accomplissons de grandes choses. Et cette fois, ce sont nos jeunes, notre avenir, que l’on se doit d’aider», dit-elle.

À propos du Relais

La mission des Services d’Entraide Le Relais est de lutter contre la pauvreté, la faim et l’exclusion sociale que vivent les personnes se trouvant dans une situation économique précaire. L’approche de l’organisme est de soutenir l’autonomie des familles, des couples et des célibataires en leur offrant des services et en développant des projets qui renforcent leurs capacités et qui contribuent à leur mieux-être. Renseignements: [www.entraidelerelais.org].