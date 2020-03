Bâtiments municipaux fermés à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse annonce la fermeture au public des établissements municipaux suivants :

 Hôtel de ville

 Bibliothèque municipale

 Maison du citoyen

 Maison Lachaîne

 Ateliers municipaux

 Caserne de pompiers

Il s’agit d’une mesure préventive qui fait suite aux recommandations émises par le gouvernement québécois en lien avec la propagation de la COVID-19. Les services essentiels à la population sont maintenus.

Les citoyens peuvent communiquer avec l’administration municipale durant les heures d’ouverture :

 Par téléphone au 450 434-1440

 Par courriel à info@sainte-therese.ca

Des mesures exceptionnelles sont mises en place à la cour municipale. Il est important de communiquer au 450 434-1440, poste 2622 AVANT de vous déplacer afin de vérifier la disponibilité des services.

Rappelons que tous les types d’activités se déroulant dans les bâtiments municipaux sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Les citoyens qui ont des questions concernant la tenue d’activités organisées par des associations ou organismes de Sainte-Thérèse doivent communiquer directement avec ceux-ci.

Les citoyens sont invités à consulter régulièrement le site www.sainte-therese.ca, à suivre la page Facebook officielle de la Ville et à s’inscrire à l’infolettre municipale afin de suivre l’état de la situation.

Bibliothèque municipale

En date du 14 mars 2020, les frais de retard sont suspendus à la bibliothèque. Les citoyens qui ont des documents à retourner peuvent continuer à le faire dans la chute à livres située à côté de l’entrée de la bibliothèque.

En cette période où de nombreuses familles doivent rester à la maison, c'est l'occasion de se familiariser avec toutes les ressources en ligne offertes par la bibliothèque. Que ce soit les milliers de livres et de magazines numériques, ou encore les applications et jeux éducatifs pour tous, le site Web de la bibliothèque regorge de petits trésors à découvrir : sainte-therese.ca/biblio. Vous pouvez communiquer au 450 434-1440, poste 2400 du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h pour toute question relative à ces services.

Suivi de la situation

« Nous restons à l’affût des annonces officielles émanant des différents paliers gouvernementaux. Il s’agit d’une situation exceptionnelle, qui sollicite la collaboration de tous. Je remercie les Thérésiennes et les Thérésiens de respecter les consignes émises et de faire preuve de bienveillance envers leurs prochains », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.