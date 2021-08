Basses-Laurentides: le virus cible les 20-29 ans

C’est une façon comme une autre de présenter la chose, la COVID-19 et son variant Delta ont repris une certaine vigueur, depuis les deux dernières semaines. Alors que les données statistiques donnaient à penser que la bête était pratiquement vaincue, au début de l’été, voilà que les signes d’une quatrième vague pointent résolument à l’horizon.

Selon les chiffres publiés par la Santé publique des Laurentides, le taux d’incidence (nombre de cas sur 100 000 habitants) a connu des hausses appréciables pour certains groupes d’âge, mais de façon plus pointue chez les 20-29 ans, et ce, pour une deuxième semaine d’affilée.

Or, ce taux est passé de 27,2/100 000 à 51,5/100 000 en l’espace d’une semaine. Par comparaison, il est passé de 4 à 11 cas, chez les 0 à 4 ans, et de 7,1 à 25,1 chez les 30 à 49 ans. Du côté des 50 ans et plus, tout comme chez les 5 à 19 ans, on signale que la situation demeure stable.

MRC de Thérèse-De Blainville

Le dernier bilan de la Santé publique pour chacune des villes de la région place Blainville au sommet de la colonne des cas, dans la MRC de Thérèse-De Blainville, avec un cumulatif de 2 228, de même que 13 cas actifs, en date du jeudi 12 août.

À Sainte-Thérèse, on comptait six cas actifs, pour un total de 1 234, depuis le début de la pandémie. Le portrait est à peu près semblable à Boisbriand, alors que les cinq cas actifs qu’on y a recensés portent le total à 1 197.

Dans les autres villes de la MRC, la situation est la suivante : Rosemère, 583 cas et 1 à 4 cas actifs; Sainte-Anne-des-Plaines, 559 cas et 7 cas actifs; Bois-des-Filion, 491 cas et 1 à 4 cas actifs; Lorraine, 429 cas et 10 cas actifs.

MRC de Deux-Montagnes

On a recensé 20 cas actifs du virus, entre le 5 et le 12 août, à Saint-Eustache, où 1 939 personnes ont été affectées par la maladie, jusqu’ici.

Durant la même période, Sainte-Marthe-sur-le-Lac recensait 9 cas actifs, pour un total de 673, tandis qu’à Deux-Montagnes, on affiche un nombre approximatif de 1 à 4 cas actifs, pour un cumulatif de 563.

Dans les autres villes de la MRC, le tableau est le suivant : Pointe-Calumet, 193 cas et 1 à 4 cas actifs; Saint-Joseph-du-Lac, 189 cas et aucun cas actif; Oka, 128 cas et 6 cas actifs; Kanesatake, 36 cas et 1 cas actifs. Saint-Placide, 28 cas et aucun cas actifs.

Mirabel

À Mirabel, qui est à la fois ville et MRC, on dénombre 17 cas actifs, pour un total de 2 054 personnes atteintes depuis le début de cette crise sanitaire.

Guérisons, vaccins, décès…

Les Laurentides ont enregistré 510 décès attribuable à la COVID-19, depuis le début de la pandémie (aucun dans les sept derniers jours). Le nombre de cas a atteint un cumulatif de 21 421, alors qu’on recense 180 cas actifs.

On signale par ailleurs que 20 731 personnes qui avaient contracté le virus en sont désormais guéries. Enfin, un total de 831 614 doses de vaccins ont été administrées jusqu’ici, dans les Laurentides.