Baignade: Sainte-Thérèse lance un appel à la vigilance

L’été arrive à grands pas et plusieurs familles passeront plus de temps que jamais dans leur cour et leur piscine. La Ville de Sainte-Thérèse souhaite donc profiter de la Semaine de la sécurité aquatique se tenant du 6 au 13 juin pour lancer une série de publications Facebook sous le thème de la baignade sécuritaire.

«Avec la hausse des ventes de piscines prévues cette année, il est nécessaire de sensibiliser les nouveaux propriétaires et de rappeler à tous les baigneurs l’importance de la pratique de la baignade sécuritaire. Cette activité estivale est tellement agréable, mieux vaut prendre toutes les précautions possibles afin d’éviter qu’un drame ne se produise. La vigilance est de mise en tout temps, et en toutes circonstances», souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Miser sur des comportements sécuritaires

Il va sans dire que pour passer un été plaisant et sécuritaire, la meilleure chose à faire est d’adopter des habitudes et des comportements adéquats autour et dans la piscine. En tout temps, l’accès à la piscine doit être sécurisé; la surveillance étroite d’un adulte est nécessaire; et les installations aquatiques doivent répondre à des normes de sécurité strictes. Il est d’ailleurs possible de faire une autoévaluation de son aménagement extérieur en visitant le [baignadeparfaite.com].

Exiger une surveillance constante

Le contexte de la COVID-19 a placé plusieurs parents en situation de télétravail. Il est primordial de rappeler que les adultes doivent assurer une surveillance constante de la piscine. Travailler en surveillant les enfants n’est pas une option: l’attention de l’adulte doit leur être entièrement dédiée. Il suffit de quelques minutes d’inattention pour qu’un enfant se noie. Jouer avec son enfant dans l’eau, c’est veiller sur lui tout en s’amusant.

Être prêt en cas de besoin

Pourquoi ne pas ajouter une corde à son arc en complétant une formation en premiers soins? Les dates des prochaines formations offertes sont précisées au [premierssoins.com].

Par ailleurs, la Ville de Sainte-Thérèse invite la population à suivre sa page Facebook au cours des prochaines semaines et à surveiller les publications mettant de l’avant la thématique de la baignade sécuritaire.