Bac brun: la collecte prévue le jour de Noël est remise au lundi 28 décembre

Depuis le 27 novembre dernier, à Sainte-Thérèse, la collecte des matières organiques est de retour un vendredi sur deux. Toutefois, cette fréquence sera modifiée à l’occasion du jour de Noël: la collecte du vendredi 25 décembre est remise au lundi 28 décembre.

Il est important de disposer votre bac la veille à partir 18 h, ou avant 7 h le matin même de la collecte en le positionnant dans votre entrée privée, les roues vers la maison.

La Ville de Sainte-Thérèse en profite pour vous rappeler quelques-unes des matières résiduelles acceptées dans votre bac brun:

-Fruits ou légumes, cuisinés ou non

-Viandes, os, poissons, fruits de mer et coquilles

-Fleurs et plantes de maison (incluant le sable et la terre), cônes et aiguilles de conifères

-Papiers et cartons souillés d’aliments : assiettes en carton, boîtes à pizza, vaisselle compostable

-Serviettes de table, papiers essuie-tout et papiers mouchoirs

La liste complète des matières acceptées est précisée au [www.sainte-therese.ca] > Environnement > Collectes et matières résiduelles > Bac brun.

M. Lebrun en mode hivernal

Afin d’éviter que les matières ne collent aux parois de votre bac brun à cause du gel et du dégel :

-Évitez le plus possible d’y mettre du liquide.

-Enveloppez vos résidus dans du papier journal ou dans un sac de papier.

-Congelez vos matières avant d’en disposer dans votre bac brun.

-Procédez à la technique de la lasagne en ajoutant du papier journal ou un morceau de carton avant chaque dépôt de matière.

N’oubliez pas de vous familiariser avec le calendrier des collectes 2021 au [www.sainte-therese.ca] > Environnement > Collectes et matières résiduelles > Calendrier des collectes.