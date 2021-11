Avis de recherche à Saint-Jérôme: Disparation d’un jeune homme de 17 ans

Le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme (SPVSJ) est actuellement à la recherche d’un jeune homme de 17 ans, mais dont l’âge mental est de 7-8 ans, qui a été vu pour la dernière fois le samedi 27 novembre, vers 19 h, près de la rue Danis, à Saint-Jérôme.

Le jeune homme en question qui semble être âgé de 11 ans, Evrick Deschatelets, a les cheveux châtains/blonds, une coupe champignon, les yeux verts et a petite corpulence. Il mesure 1 m 52 (5 pieds) et pèse 46,35 kg (100 lbs). Il portait, la dernière fois qu’on l’a aperçu, un grand chandail des Canadiens de Montréal au nom de Gionta et une tuque grise.

Toute information utile pouvant aider le SPVSJ à le retrouver, entre autres si vous pensez l’avoir vu ou si vous le voyez, peut être communiquée immédiatement au 911.