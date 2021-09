Avenir de l’ancien golf : Rosemère tiendra un référendum

En ajout au processus de consultations déjà prévu, le conseil municipal de Rosemère a adopté une résolution, le 13 septembre, afin de consulter par référendum l’ensemble de la population. L’objectif visé est de valider l’acceptabilité sociale de tout projet d’aménagement sur le site de l’ancien golf de Rosemère. C’est le maire Éric Westram qui en a fait l’annonce, lundi.

M. Westram a rappelé, en introduction de la séance du conseil, que la vision urbanistique proposée par la Ville était née de trois années de consultations et que la décision finale reviendra également aux citoyens.

« Notre message ce soir aux Rosemèroises et aux Rosemèrois est simple et sans équivoque : vous aurez le dernier mot dans le dossier de l’ancien golf. Un dossier d’une telle importance ne mérite rien de moins, et la résolution qui sera adoptée ce soir vient assurer le respect de cette décision dans le futur », a-t-il indiqué avant d’ajouter que cette résolution vient officialiser l’engagement pris par le conseil « de s’assurer que l’ensemble de la population soit adéquatement consulté pour ce dossier si important ».

« Lorsqu’un projet répondant aux aspirations citoyennes, telles qu’émises lors des consultations sur la vision urbanistique sera présenté, une grande consultation sera lancée et mènera à un référendum panrosemèrois », a mentionné M. Westram.

Il y aura donc jusqu’à quatre grandes étapes de consultations : une consultation sur le projet de plan d’urbanisme telle que le prévoit la loi, une consultation puis un référendum à l’ensemble des citoyens sur le plan d’aménagement et, finalement, un référendum pour les zones contiguës si une demande de changement de zonage était demandée en suite des trois premières étapes.

350 personnes manifestent

Au moment où Éric Westram annonçait la tenue d’un référendum, 350 manifestants étaient massés devant l’hôtel de ville de Rosemère, prêts à réagir. Cette annonce a été bien reçue par la foule puisqu’elle correspond, « au moins en partie », à l’une des deux requêtes des quelque 1585 signataires d’une pétition remise par la même occasion à M. Westram. Les signatures ont été récoltées au cours des six dernières semaines.

Le fait que le maire de Rosemère ait réitéré son engagement à consulter spécifiquement sur l’avenir du site de l’ancien golf sans toutefois vouloir suspendre la demande de modification de l’affectation du territoire ne plaît pas à Rosemère Vert. Pour ses représentants, « il est impératif que ce processus soit interrompu immédiatement et qu’une consultation se tienne sans modification de l’affectation afin que toutes les options d’aménagement soient discutées y compris la préservation intégrale de l’espace ».

« Au-delà des belles promesses de consultation et de référendum ultérieurs, nous sommes extrêmement inquiets que le maire refuse catégoriquement d’arrêter le bulldozer qu’il a mis en route et qui, si rien n’est fait, fera en sorte que 100% du site de l’ancien golf aura une nouvelle affectation », a indiqué un porte-parole de Rosemère Vert.

Or, ajoute-t-il, si l’affectation change pour « résidentiel en milieu paysager » au lieu « d’espace vert », il sera beaucoup plus compliqué de faire un parc avec « cet espace vert au potentiel exceptionnel ».

Rosemère Vert tient par ailleurs à rappeler que le 14 juin, M. Westram tentait de rassurer la population en prétendant que le processus pourrait « prendre des années ». Or, le 7 juillet, pendant qu’une bonne proportion de la population était en vacances, soutient Rosemère Vert, il a, en quelques minutes, fait adopter par la MRC de Thérèse-De Blainville un projet de Règlement amendant le Schéma d’aménagement et de développement de la MRC, afin notamment, de modifier les aires d’affectation relatives à la Place Rosemère et au site de l’ancien golf de Rosemère pour y permettre la construction d’habitations.

Alors que la décision du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (MAHM) et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) d’accepter ou non cette modification du schéma d’aménagement est attendue pour le 18 septembre, soit quelques semaines avant les élections municipales,

Rosemère Vert exhorte les deux niveaux de gouvernement à ne pas accepter ce changement qui est « injustifié et aurait des répercussions majeures pour la qualité de vie de la population ».