Autour de 900 cas dans les Basses-Laurentides

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, conformément aux données comptabilisées par la Direction de la Santé publique, faisait état de 890 cas estimés dans les trois MRC des Basses-Laurentides, à la fin de la semaine dernière.

Il s’agit d’une donnée approximative puisqu’en publiant, une fois par semaine, la liste des cas confirmés par municipalité, le CISSS se donne toujours une certaine marge. Néanmoins, dans la mesure où l’on confirmait très exactement 1 412 cas pour l’ensemble des Laurentides, le vendredi 1er mai, on peut à tout le moins observer que le sud de la région est davantage touché, un constat encore plus probant si l’on additionne les 280 à 289 cas recensés autour de Saint-Jérôme, dans la MRC de Rivière-du Nord.

Deux-Montagnes

Dans la MRC de Deux-Montagnes, qui compte 103 855 habitants, on avait compilé entre 220 et 229 cas, en date de vendredi, et c’est la ville de Saint-Eustache qui en comptait le plus (110-119). Suivent, dans l’ordre : Sainte-Marthe-sur-le-Lac (40-49); Deux-Montagnes (30-39); Pointe-Calumet et Saint-Joseph-du-Lac (10-19); Oka et Saint-Placide (1-9); aucun cas n’avait été recensé à Kanasetake, qui compte 1 176 habitants.

Thérèse-De Blainville

Dans la MRC de Thérèse-De Blainville, qui compte 162 623 habitants, le CISSS faisait état de 520 à 529 cas, en date du 1er mai.

C’est à Boisbriand qu’on en comptait le plus (150-159), suivi de près par Blainville (140-149), alors que Sainte-Thérèse s’approchait de la centaine, avec une estimation de 90 à 99 cas.

Suivent, dans l’ordre : Rosemère (50-59); Bois-des-Filion (30-39); Lorraine (20-29); Saint-Anne-des-Plaines (10-19; entre un et neuf cas étaient de provenance indéterminée.

Mirabel

À Mirabel, qui à la fois municipalité et MRC, le CISSS recensait entre 120 et 129 cas.

À noter que ces données par municipalité ne sont publiées qu’une une fois par semaine. Celles-ci reposent sur les statistiques accumulées jusqu’au mercredi 30 avril, à 18 h.