Autoroute 19: le coup d’envoi est donné… enfin

En soirée, hier, le gouvernement du Québec annonçait que les premiers travaux de construction du prolongement de l’autoroute 19 auront lieu cet automne avec la construction de l’échangeur Saint-Saëns, à Laval. Au cours des prochaines semaines, une série d’appels d’offres sera lancée afin de mener à bien ces travaux.

Le gouvernement donne ainsi le coup d’envoi de la toute première phase du projet de l’autoroute 19, soit la construction de l’échangeur Saint-Saëns, qui permettra de relier l’autoroute 19 à la rue Saint-Saëns Est. Cet échangeur est le tout premier de quatre nouveaux échangeurs prévus dans le cadre de ce projet qui vise à améliorer les déplacements dans ce secteur par la mise en place d’une infrastructure routière adaptée aux besoins de la région et par l’implantation d’un lien efficace pour le transport collectif.

« Nous avons écouté la population et nous livrons la marchandise, a lancé le député de Blainville, Mario Laframboise. L’autoroute 19 va de l’avant, enfin. Notre gouvernement est fier de concrétiser un projet qui permettra de soutenir la vitalité économique, d’améliorer les déplacements, de réduire la congestion routière et de donner ainsi une plus belle qualité de vie aux citoyennes et citoyens de ma région. »

« Chaque fois que j’ai visité Blainville, Rosemère, Lorraine, Bois-des-Filion, Terrebonne et Laval, a indiqué Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes, on m’a parlé du problème de mobilité. Aujourd’hui, on franchit une nouvelle étape vers le parachèvement de l’autoroute 19. L’investissement fédéral de plus de 260 M$ et l’ajout de voies réservées vont faire une différence concrète dans la vie des familles de la Rive-Nord. C’est toujours une bonne nouvelle quand Québec et Ottawa travaillent ensemble pour faire avancer des projets prioritaires comme celui-là. »

« Le prolongement de l’autoroute 19 répond à un besoin pressant de la population de Laval et de la couronne nord de Montréal, a ajouté Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles. Une importante étape de sa réalisation est franchie aujourd’hui grâce au lancement de ces appels d’offres. Une fois terminé, ce prolongement va alléger le temps de transport de milliers d’usagers et participera à l’essor économique. Notre gouvernement est fier de contribuer au développement économique de la région, à sa compétitivité ainsi qu’à la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. »

Planifié depuis plus de 40 ans, le projet de parachèvement de l’autoroute 19 a bien évolué depuis les expropriations des années 1970. Au tout début, la route devait se rendre jusqu’à la 50. Aujourd’hui, on parle d’un tronçon de la 440 jusqu’à la 640 afin de compléter un réseau de transit entre les régions de Laval et de la Rive-Nord. Ce projet vise à inclure des voies pour le transport collectif et le covoiturage, presque inexistantes pour ce secteur tout en sécurisant le réseau qui n’a pas évolué depuis plus de 20 ans.

Faits saillants