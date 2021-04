«Aucune urgence à changer l’affectation du site», dit Rosemère Vert

À la suite des récentes déclarations du maire de Rosemère, Éric Westram, lors du conseil de ville du 12 avril, Rosemère vert réitère sa demande de suspendre les démarches de changement d’affectation du site de l’ancien golf de Rosemère.

En effet, la ville de Rosemère veut que la MRC modifie l’affectation actuelle du site de l’ancien golf de Rosemère au schéma d’aménagement pour passer de «récréatif régional» à une affectation «résidentielle en milieu paysager», mais pour Rosemère Vert, « il n’y a aucune urgence à modifier l’affectation du site, car, selon le maire, il n’y a pas de menace d’expropriation déguisée ».

« Les bras me sont tombés suite aux récentes déclarations du maire, s’est exclamé Paul Cahill, Rosemèrois et membre de Rosemère vert. Le maire a semé la confusion et a induit la population en erreur depuis plus d’un an en reprenant l’argument de l’expropriation déguisée à plusieurs reprises alors que cette menace n’existe pas ».

Le représentant de Rosmeère Vert ajoute que M. Westram laissait entendre que si la Ville laissait traîner les choses et refusait différents projets, les promoteurs pourraient s’impatienter et plaider l’expropriation déguisée.

« En confirmant finalement que ce n’est pas le cas, poursuit M. Cahill, qu’il n’y a pas de danger que cela arrive, la maire démontre qu’il n’y a pas d’urgence d’agir et que Rosemère devrait prendre son temps et suspendre ses démarches pour changer l’affectation ».

Pas de presse

Rosemère vert rappelle que l’affectation du sol du site de l’ancien golf ne permet pas le développement. Les propriétaires ont acheté en toute connaissance de cause à savoir qu’ils ne pouvaient pas construire sur la portion zonée « récréatif régional » du terrain soit, sur environ 90% de l’ancien golf. Or, selon Rosemère Vert, cette situation pourrait changer si la ville réussit à obtenir le changement d’affectation qu’elle a demandé à la MRC, car la ville donnerait alors un argument au promoteur.

« Pourquoi se précipiter avec un changement d’affectation à ce moment-ci ?, se questionne Pascale Larocque, Rosemèroise et membre de Rosemère vert. Le maire, poursuit-elle, doit plutôt prendre le temps de bien faire les choses, obtenir les études, suspendre son projet de changement d’affectation du sol pour l’ancien golf et tenir une consultation spécifique sur l’avenir de ce magnifique espace vert. »

Rosemère vert interpelle donc le conseil et lui demande « de calmer le jeu et d’enlever une tonne de pression sur les épaules des citoyennes et des citoyens qui sont nombreux à s’inquiéter pour l’avenir du site de l’ancien golf ». Rosemère vert craint qu’un changement d’affectation du sol ne donne un argument de taille pour les promoteurs qui pourraient éventuellement se servir de ce changement d’affectation pour justifier leur développement.

La pétition pour la protection et restauration du site de l’ancien golf de Rosemère compte près de 8300 signataires, dont plus de 1300 Rosemérois-ses qui demandent une consultation spécifique sur le golf pour la protection et restauration du site de l’ancien golf.