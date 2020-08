Aucun projet sur la table… non éligible à la subvention de la CMM

Le maire de Rosemère, Éric Westram insiste, «il n’y a actuellement aucun projet sur la table» pour un éventuel développement d’une partie de l’ancien golf de Rosemère. Quant à la subvention de la CMM que plusieurs citoyens lui ont suggéré de demander, le maire de Rosemère est clair : «nous ne sommes pas éligible».

C’est ainsi qu’Éric Westram répond aux informations récemment véhiculées par le groupe de citoyens s’identifiant comme Rosemère Vert: Initiative citoyenne pour la protection et la restauration écologique du site de l’ancien golf de Rosemère qui l’accuse notamment de manque de transparence (voir autre texte). Il est faux, affirme M. Westram, de prétendre qu’un projet est sur la table.

«La journée où il y en aura un, soyez certain que la population sera consultée», a-t-il dit à ce sujet avant d’ajouter n’avoir jamais reçu de pétition du regroupement de citoyens, mais «qu’un document contenant une liste de noms sans adresse, ni signature».

«Moi aussi, je peux fournir un document avec 1600 noms, d’ajouter le maire Westram. Nous avons vérifié de notre côté et les signataires proviennent d’un peu partout au Québec. De l’avis même de ceux qui ont déposé le document, seulement une centaine seraient Rosemèrois !»

Subvention de la CMM

Le texte intégral, indiquant entre autres les critères d’admissibilité à la fameuse subvention mise en place dans la cadre de la phase 2 de la Trame verte et bleue, a été publiée sur le site Internet de la Ville de Rosemère.

«Nous l’avons épluché en long et en large et nous ne sommes pas éligible. Si nous l’avions été, c’est certain que nous aurions été très intéressé !», de dire Éric Westram avant d’ajouter que pour soumettre une demande, il faut d’abord être propriétaire du terrain et que sa valeur écologique ait été rendue officielle.

«J’ai vécu plusieurs années le long du golf, conclut le maire de Rosemère. J’y ai joué avec mes enfants, l’hiver. Je suis très attaché à cet espace-là. La subvention de la CMM a été reconduite pour quatre ans. Il n’y a rien qui presse.»