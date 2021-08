Au tour des quartiers 3 et 4 de trouver preneurs à Boisbriand

(CA) - La mairesse et cheffe du Ralliement des citoyens de Boisbriand, Marlene Cordato, a indiqué qu’Isabel Sayegh et Martin Tétreault brigueraient les suffrages à ses côtés, le 7 novembre, dans les quartiers Filion (3) et Dubois (4), respectivement.

Citoyenne de Boisbriand et résidente du quartier Filion depuis 1999, Isabel Sayegh est « une femme engagée et passionnée qui met de la vie partout où elle passe », de dire Mme Cordato à son sujet.

Impliquée bénévolement dans plusieurs sphères d’activités de la vie boisbriannaise depuis son arrivée (patinage artistique, écoles, Fonds communautaire, comités municipaux, etc.), elle a décidé de faire le saut en politique lors des rencontres citoyennes Vision 2025, qui lui ont donné le goût de participer à cet élan collectif pour améliorer la qualité de vie de son quartier et lui redonner une énergie nouvelle.

« Marlene m’inspire. Le don de soi lui est tout naturel, il fait partie d’elle! Elle a su redonner un souffle de nouveauté à notre ville : visuellement, la ville est belle et invitante. Culturellement, jamais les manifestations culturelles n’ont été aussi abondantes et diversifiées. Financièrement, la rigueur et la saine gestion sont respectées. L’environnement est au cœur de ses préoccupations », de dire cette enseignante de français au secondaire depuis maintenant 29 ans.

Martin Tétreault souhaitait s’impliquer

Résidents de Boisbriand depuis 20 ans, Martin Tétreault et sa conjointe Natacha ont choisi Boisbriand pour élever leurs trois enfants.

« J’ai approché Marlene pour m’impliquer à ses côtés car je l’ai vue travailler ces 12 dernières années. Elle a non seulement bien géré les finances (diminution de la dette), mais elle a aussi réussi à assainir le climat politique et à rétablir la bonne réputation de la Ville », a précisé M. Tétreault que l’on qualifie d’optimiste, curieux, créatif et innovateur.

« Martin sait analyser les situations avec un œil neutre afin d’imaginer rapidement les solutions possibles. Pragmatique, il souhaite s’impliquer en politique municipale pour améliorer les milieux de vie et la qualité de vie de ses concitoyennes et concitoyens », de dire Mme Cordato.

Rappelons que la campagne électorale se déroulera à partir de septembre prochain, pour se terminer le 7 novembre, jour du scrutin. L’équipe du Ralliement des citoyens de Boisbriand profitera de la saison estivale pour rencontrer les citoyens et recueillir les opinions, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.