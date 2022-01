Atteinte d’un cancer inopérable, elle reçoit un soutien de la communauté

« Quand tu reçois un diagnostic comme ça, c’est un peu comme une sentence à mort. C’est comme si on était en train de se noyer et qu’on voulait survivre », raconte Anick Provost quand elle repense au mois de mai 2020, marqué par son diagnostic d’un cancer du côlon métastatique inopérable. Malgré les données médicales qui indiquent des faibles chances de survies de 10 à 20%, Mme Provost a rapidement vécu sa nouvelle réalité comme un défi à relever. « Une fois que ces émotions sont passées, j’ai tout de suite fait des recherches exhaustives et je me suis attaquée à tous les traitements possibles. C’était un défi pour moi de rencontrer des médecins pour tout comprendre et connaître toutes les options possibles », explique-t-elle.

« Il n’est pas question que je quitte mes enfants aussi rapidement », lance Mme Provost. Sa force de combattre lui vient principalement de l’amour qu’elle porte à sa famille: « Je n’ai pas fini d’être une mère et de leur apporter ce qu’ils ont besoin. Les gens qu’on aime, on veut continuer à les chérir, c’est ma motivation ultime. »

Faire la différence dans la vie des gens

Les embuches causées par la maladie ne l’empêchent pas de poursuivre son travail en tant que directrice générale à la Résidence L’Étincelle à Sainte-Thérèse. Son employeur, EMD-Batimo, lui a offert un moment personnalisé pour témoigner de leur support. « Anick est une battante, une femme au cœur immense qui toute sa vie, a priorisé sa famille, ses collègues et ses résidents de l’Étincelle. Nous formons une belle et grande famille, il est donc important de se serrer les coudes dans les moments plus difficiles », confirme Francis Charron, président d’EMD-Batimo.

En plus des cadeaux offerts par le Domaine Lafrance et le Fleuriste Foliole, Anick a eu droit à une prestation du duo Adriano & Samantha, triples champions du monde de salsa, suivi d’un message d’Elvis Stojko de Stars on Ice. De plus, l’illusionniste Alain Choquette lui a présenté un numéro aussi ludique qu’émouvant pour souligner le combat qu’elle mène.

« C’était une surprise inattendue. L’adage de la compagnie c’est de faire la différence dans la vie des gens, donc je trouvais que c’était un beau parallèle. Qu’un employeur fasse la différence dans la vie de ses employés, c’est magnifique », exprime Mme Provost.

Pour aider Anick dans les importantes dépenses liées à ses traitements qui ne sont pas couverts par la Régie de l’assurance maladie, il est possible d’effectuer un don sur le site internet www.aideranick.ca