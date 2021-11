Assermentation à Boisbriand

La Ville de Boisbriand est heureuse d’accueillir officiellement les membres du conseil municipal qui siégeront au cours des quatre prochaines années.

« Nous avons l’immense privilège de vivre dans une société démocratique et il importe d’honorer et de protéger cet important acquis. Le 7 novembre dernier, les citoyens de Boisbriand se sont prononcés et nous sommes heureux d’accueillir ce nouveau conseil municipal, résultat de notre démocratie », souligne André Lapointe, directeur général par intérim de la Ville.

Les citoyens de Boisbriand ont accordé leur confiance à madame Christine Beaudette pour un premier mandat à titre de mairesse avec une majorité de 52,27 % des votes en sa faveur, contre 45,96 % pour la mairesse sortante Marlene Cordato.

Trois conseillers vivent une première expérience à titre d’élus à la Ville de Boisbriand : mesdames Maude Whittom et Camille Joli-Cœur de même que monsieur Simon Sesto Cifola. Ils se joignent aux autres membres réélus.

Le nouveau conseil se compose ainsi :

• Christine Beaudette, mairesse

• Maude Whittom, district 1 – Sanche

• Simon Sesto Cifola, district 2 – DuGué

• Camille Joli-Cœur, district 3 – Filion

• Jonathan Thibault, district 4 – Dubois (réélu)

• Daniel Kaeser, district 5 – Brosseau (réélu)

• Karine Laramée, district 6 – Labelle (réélue)

• Jean-François Hecq, district 7 – Desjardins (réélu)

• Lori Doucet, district 8 – Dion (réélue)

La Ville remercie les citoyens qui ont exercé leur droit de vote. Quelque 40,92 % des Boisbriannais se sont rendus aux urnes le 7 novembre dernier. Rappelons qu’il y a 4 ans, le taux de participation était de 47,8 %.