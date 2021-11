Arrestations pour vol de catalyseur à Sainte-Thérèse

La RIPTB a procédé à l’arrestation de cinq (5) personnes, pour un vol de catalyseur, en début de semaine.

Vers 23 h 10 lundi soir, les policiers de la RIPTB ont été avisés qu’un vol de catalyseur était en cours dans le secteur du boulevard Desjardins Ouest à Sainte-Thérèse.

Le témoin a donné la description des suspects et du véhicule utilisé. Rapidement, les policiers ont localisé et intercepté le véhicule suspect et ont procédé à l’arrestation des cinq (5) occupants. Ces derniers ont été conduits au poste pour enquête. Les prévenus sont trois (3) hommes et deux (2) femmes âgés entre 19 et 27 ans, résidents de la région de Terrebonne.

Ils ont été libérés par voie de sommation ou par promesse de comparaître et ils pourraient faire face à des accusations de vol et de possession d’outils de cambriolage.

La RIPTB désire vous rappeler que si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect, avisez immédiatement les policiers en composant le 9-1-1.

« Afin de prévenir ce genre de vol, certaines entreprises ont développé des plaques ou des boîtiers de protection qui, une fois fixés, rendent l’accès au catalyseur beaucoup plus difficile. Sinon, nous recommandons de privilégier les stationnements bien éclairés et les endroits passants. », a indiqué un porte-parole de la RIPTB.