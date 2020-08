Arrestation en matière de lutte au proxénétisme à Boisbriand

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) a procédé, le mercredi 5 août, à une intervention en matière de lutte au proxénétisme à Boisbriand.

À cette occasion, Simon Fortin, 18 ans, de Boisbrand, a été arrêté concernant des infractions reliées au proxénétisme. Il a comparu au palais de justice de Saint-Jérôme ce jeudi 6 août pour avoir tenté de recruter une adolescente en lien avec du proxénétisme et port d’arme dans un dessein dangereux. Une perquisition a également été effectuée dans un logement de Boisbriand.

Soulignons que ce type d’intervention a pour but de venir en aide aux victimes sous le joug de proxénètes et de cibler ces derniers en vue de les traduire en justice.

Les Services des enquêtes sur les crimes majeurs (SECM) regroupent plus 250 enquêteurs répartis sur l’ensemble du territoire de la Sûreté du Québec. Ils réalisent des enquêtes d’envergure sur des crimes visant les personnes et les propriétés ainsi que sur des crimes financiers. De plus, les SECM coordonnent les enquêtes dans les postes de MRC et collaborent avec les divers services policiers municipaux.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.