Apportez de la joie, un poinsettia à la fois!

C’est sous la présidence d’honneur de Madame Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville que l’Atelier Altitude Inc., situé à Bois-des-Filion, lance sa campagne de financement annuelle qui se tiendra du 22 novembre au 17 décembre 2021.

Les bénéfices de cette campagne sont importants pour la poursuite de tous les services offerts à l’Atelier Altitude. Par l’achat de poinsettias, en plus de créer une ambiance de fête à la maison, au bureau ou dans votre entourage, vous contribuez aussi à embellir la vie des participants à l’Atelier Altitude.

L’organisme à but non lucratif qui couvre toute la MRC Thérèse-De Blainville, est un lieu où les personnes vivant avec une déficience intellectuelle reçoivent des services individualisés qui tiennent compte de leurs forces et de leurs limites. Toutes les activités visent l’apprentissage de l’autonomie, de la socialisation et le développement d’habiletés manuelles.

Plus de trente usagers fréquentent régulièrement l’Atelier et il est à noter que les services couvrent l’année en entier. Il n’y a d’ailleurs pas de fermeture en été puisque pour la saison estivale, des camps de jour avec activités extérieures ainsi qu’un camp de vacances prennent la relève du programme régulier.

Vous pouvez commander vos poinsettias au coût de 15$ l’unité par téléphone au (450)437-5053 ou par courriel à atelieraltitudeinc@gmail.com.