Appel de candidatures pour la Commission jeunesse de Blainville

La Ville de Blainville lance un appel de candidatures afin de compléter la toute nouvelle commission jeunesse.

«La commission jeunesse de Blainville est une table de travail qui a le pouvoir de faire des recommandations au conseil municipal sur les sujets et les thèmes touchant les jeunes et qui fait un suivi sur des programmes, activités ou infrastructures s’adressant aux jeunes Blainvillois», a souligné Nicole Ruel, présidente de la commission.

Outre les conseillers municipaux qui occupent la présidence et la vice-présidence et le personnel administratif en soutien, la commission jeunesse se composera bientôt de cinq jeunes femmes et jeunes hommes âgés entre 18 et 25 ans, qui souhaitent s’impliquer dans la vie municipale et qui veulent réaliser des projets mobilisateurs pour l’avenir de la Ville. Le mandat des jeunes est d’une durée de deux ans (renouvelable). La participation est bénévole. La date limite pour déposer sa candidature est le 20 mars 2020.

Critères d’admissibilité

Être âgé entre 18 et 25 ans; Être résident de Blainville; Faire preuve de leadership et de grande motivation; Être disponible pour participer à des réunions mensuelles (soir), des activités et des discussions.

Objectifs de la commission jeunesse

Favoriser la participation démocratique des jeunes ; Permettre aux jeunes de proposer des projets qui seront développés par la Ville ; Offrir aux jeunes l’opportunité de proposer leurs idées au conseil municipal ; Permettre aux jeunes d’agir à titre d’ambassadeurs de la vie démocratique auprès des jeunes Blainvillois, dans les institutions scolaires et divers événements

Rôle des membres de la commission jeunesse

Le vice-président de la commission jeunesse, Jean-François Pinard, a expliqué le rôle de la commission jeunesse. «En 2020, la commission devra notamment préparer un plan d’action annuel en vue de 2021 contenant des projets réalisables selon le budget consenti. Les membres de la commission seront appelés à participer à des événements et à des activités publiques concernant les jeunes.»

À partir de 2021, la commission disposera d’une enveloppe budgétaire lui permettant de réaliser certains projets proposés par les jeunes et autorisés par le conseil municipal. «Une fois de plus, Blainville innove en matière de participation citoyenne en permettant à des jeunes de s’initier au fonctionnement de la Ville et de proposer des projets au conseil municipal. Je souhaite que cette expérience soit bénéfique et fructueuse, tant pour ces jeunes que pour la Ville», a conclu Nicole Ruel.