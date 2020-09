Appel à la prudence durant le long congé de la fête du Travail

En raison du fort achalandage prévu sur le réseau routier à l’occasion du dernier long congé de la période estivale, soit celui de la fête du Travail, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence à l’ensemble des usagers de la route.

Rappelons que la vitesse et la conduite imprudente, la distraction, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou les deux, ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité sont toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec. Afin de réduire les risques d’être impliqué dans un accident, l’adoption de comportements responsables et sécuritaires est de mise.

Partage de la route

Au cours des dernières semaines, plusieurs motocyclistes ont perdu la vie sur les routes de la province. La saison de moto battant son plein, il importe de redoubler de prudence, particulièrement aux intersections. Les motocyclistes, pour leur part, doivent s’assurer d’être vus. Entre autres, le port de vêtements et d’accessoires de couleurs claires, voyantes ou fluorescentes et munis de bandes réfléchissantes est recommandé.