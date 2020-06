Appel à devenir préposés dans les CHSLD: 57 000 inscriptions reçues à ce jour

Le premier ministre François Legault et son gouvernement sont-ils en voie de gagner leur pari afin de pallier au manque de préposés dans les centre d’hébergement et de soins de longue durée, les fameux CHSLD? Toujours est-il que 57 000 inscriptions ont été reçues à ce jour au nouveau programme de Soutien aux soins d’assistance en établissement de santé.

C’est à tout le moins le chiffre avancé, ce matin, par M. Legault qui participait à la période de questions à l’Assemblée nationale. Ce pari, rappelons-le, est de pourvoir 10 000 postes dans les CHSLD via un ce programme de formation de 375 heures qui sera dispensé, à partir du 15 juin, en accéléré sur une période de trois mois.

Les candidats inscrits à ce programme recevront une bourse équivalant à 760 $ par semaine pendant leur formation. Ils seront ensuite assurés, s’ils réussissent leur formation, d’un emploi, assorti d’un salaire annuel à temps complet de 49 000 $.

Le bilan de la dernière journée

L’appel du premier ministre Legault n’a cependant pas freiné la COVID-19 dans son élan, elle qui, au cours des 24 dernières heures, a fait 59 nouvelles victimes. À ce chiffre, 22 décès survenus avant le 27 mai doivent dorénavant s’ajouter à ce lourd bilan, ce qui porte à 4 794 le nombre total de décès au Québec depuis le début de la pandémie

Durant ces mêmes dernières 24 heures, 91 nouveaux cas d’infection reliés à la COVID-19 ont été confirmés, pour un total de 51 884 à ce jour. Par ailleurs, le nombre d’hospitalisations a diminué de 34 pour atteindre un cumul de 1 141. Parmi celles-ci, 158 de ces cas sont actuellement pris en charge par le personnel des soins intensifs, une diminution de 3 par rapport à mardi.

Dans la région, aucun nouveau chiffre n’avait été fourni par la Direction de santé publique des Laurentides au moment de mettre en ligne. En date du mardi 2 juin donc, 2 986 cas confirmés et 143 décès en lien avec la COVID-19 avaient été dénombrés. Aussi, on comptait 211 hospitalisations, dont 31 aux soins intensifs, et 1 791 personnes guéries.

Unité mobile à Saint-Eustache

Enfin, mentionnons que l’unité mobile de dépistage de la COVID-19 sans rendez-vous déployée par la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est actuellement basée à Saint-Eustache, à l’arrière du complexe Walter-Buswell.

Selon une infirmière interrogée sur place par votre hebdo, 101 tests avaient été effectués la veille, un chiffre qui pourrait être dépassé s’il faut se fier à l’affluence. En effet, ce mercredi matin, lors du passage de votre hebdo NORD INFO, pas moins de 25 automobiles, arrivées depuis le boulevard Arthur-Sauvé, faisaient la file avec à bord une ou deux personnes en attente d’un test de dépistage. Et d’autres voitures s’y ajoutaient au fur et à mesure. La patience était donc de mise car chaque test nécessite une intervention d’environ cinq minutes …

Notons que cette unité mobile sera à Saint-Eustache aujourd’hui jusqu’à 16 h 30. Elle se déplacera ensuite, du 4 au 7 juin, de 9 h 30 à 16 h 30, à la gare de Saint-Jérôme, puis les 8 et 9 juin, toujours aux mêmes heures, au Centre Jean-Guy Cardinal, à Sainte-Anne-Des-Plaines.