Année scolaire 2021-2022: la période d’admission et d’inscription débute sous peu

Le Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et secondaires pour l’année scolaire 2021-2022 du lundi 25 janvier au vendredi 5 février inclusivement.

Pour les nouveaux élèves au primaire et au secondaire

Pour les élèves qui ne fréquentent actuellement pas une école du CSSMI, le parent sera invité à compléter la demande d’admission en ligne sur le site Web du CSSMI, et ce, entre le lundi 25 janvier et le vendredi 5 février 2021. Dans l’impossibilité de faire cette demande via le Web, le parent pourra se présenter à l’école de desserte, en communiquant au préalable avec l’établissement, et ce, durant cette même période.

Les parents des élèves nés à l’extérieur du Canada qui n’ont pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente ou qui sont sans statut légal au Canada doivent communiquer avec la Direction du service de l’organisation scolaire au 450 974-7000, poste 2313, pour compléter leur demande d’admission.

Pour les élèves qui fréquentent déjà une école du CSSMI

Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école du CSSMI, le parent sera invité à compléter la demande de réinscription en ligne au début du mois de février. Le parent inscrit au Portail Parents (Mozaïk) sera informé par courriel, dès la fin janvier, de la mise en ligne du formulaire de réinscription. Sur demande seulement, un formulaire imprimé pourrait aussi être utilisé.

Inscription à un Projet CSSMI au primaire

Pour connaître les différents programmes offerts au primaire (alternatif, musical et Baccalauréat International (PEI)) et en savoir plus sur les critères d’inscription, il est recommandé de visiter la section Projets CSSMI au [www.cssmi.qc.ca].

Il est obligatoire pour les parents d’avoir regardé une vidéo de présentation du programme souhaité afin de compléter l’inscription de leur enfant dans un Projet CSSMI. Ces vidéos ainsi que toutes les informations importantes se trouvent sur le site Web du CSSMI ou sur le site Web de l’école participante.

Les dates limites d’inscription pour les Projets CSSMI sont les suivantes: 5 février pour le programme musical et 12 février pour le programme alternatif et PEI.

Pour une information complète sur l’admission, visitez la section Admission et Inscription au [www.cssmi.qc.ca].