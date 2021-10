Ancien golf de Rosemère: un « avis défavorable » du MAMH

Un avis récemment remis à la MRC Thérèse-De Blainville par le ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le dossier du changement d’affectation du site de l’ancien golf de Rosemère indique que la proposition réglementaire de Rosemère et de la MRC « n’est pas conforme » aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et de transport. Il n’en fallait pas moins pour que réagissent le candidat à la mairie Pierre-André Geoffrion et le collectif Rosemère Vert.

« C’est essentiellement la plateforme du Collectif Avenir Rosemère, a dit son chef et candidat à la mairie, Pierre-André Geoffrion. Cet avis du MAMH est une victoire pour l’environnement et le développement raisonné des municipalités », a-t-il poursuivi.

Rosemère Vert et la Coalition des terrains de golfs en transition (CTGT) se sont également réjouis de l’avis défavorable émis par Québec.

« Si ce règlement avait été adopté avant les élections, il aurait modifié le Schéma d’aménagement et de développement de la MRC et aurait changé l’affectation du sol du site de l’ancien golf de Rosemère pour qu’il devienne “Résidentiel en milieu paysager” », estime Philippe Daigle de Rosemère Vert, rappelant que ce changement était demandé par la Ville de Rosemère dans le but « d’ouvrir la porte à un développement résidentiel sur le site de l’ancien golf ».

Lucie Tremblay, également de Rosemère Vert, a toutefois dit craindre que « cette victoire » ne soit qu’un répit pour ces citoyens qui luttent depuis près de deux ans pour sauvegarder le dernier grand espace vert de Rosemère et en faire un parc.

« Il y a fort à parier que si le maire et son parti sont réélus, ils voudront rapidement relancer les démarches pour changer l’affectation du site de l’ancien golf et, conséquemment, nous devrons nous mobiliser plus que jamais », a-t-elle indiqué, souhaitant vivement que le gouvernement du Québec impose un moratoire sur tout changement d’affectation destiné à développer les golfs.

Au moment d’aller sous presse, nous apprenions par ailleurs que le parti mené par le candidat à la mairie Pierre-André Geoffrion avait déposé une plainte officielle à la Commission municipale du Québec lui demandant de faire cesser de toute urgence « les pratiques abusives et non éthiques du maire sortant Éric Westram et de la ville de Rosemère ».

Après plus d’un mois de campagne électorale, le Collectif Avenir Rosemère considère en effet que M. Westram et la ville doivent cesser immédiatement, en pleine campagne électorale, d’utiliser les moyens de communication de la Ville, telle la page d’accueil de son site Internet, pour faire la promotion de leur position face à l’avenir du golf, soit d’en développer 50%.

« On ne parle de rien! »

Le maire de Rosemère, Éric Westram a confirmé que la lettre acheminée le 15 septembre par le MAMH à la MRC Thérèse-De Blainville dans laquelle le ministère émet ses recommandations lui a été lue par le directeur général de la MRC lors d’une rencontre des maires. Selon ses dires, les commentaires formulés par le MAMH, au sujet de la circulation notamment, touchent l’ensemble du territoire de Rosemère et pas le uniquement l’ancien golf.

« Les commentaires du MAMH ne parlent pas uniquement du dossier du golf, mais englobent aussi la Place Rosemère, la mobilité des gens sur la 117, etc. La lettre ne nous dit pas non, mais mentionne qu’une étude de circulation devra être réalisée », indique M. Westram qui estime par ailleurs qu’un développement résidentiel en lieu de la Place Rosemère entrainerait davantage de circulation, et une plus forte densité, qu’un développement semblable sur l’ancien golf.

« La MRC a approuvé notre proposition, la CMM aussi. Le MAMH émet quant à lui des recommandations. Je peux vous dire que la journée où il y aura un projet, car je rappelle qu’il n’y en a pas encore, il y aura une étude de circulation. Mais aujourd’hui on parle de quoi, on ne parle de rien ! », poursuit Éric Westram qui a rappelé que dès qu’un projet serait sur la table pour l’ancien golf, celui-ci sera proposé à la population qui pourra alors se prononcer par référendum.